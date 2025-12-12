Учителя в России начнут получать методички для разрешения конфликтов между школьниками

Присылать их начнут уже с 19 декабря

Начиная с 19 декабря педагоги и руководители образовательных учреждений страны получат официальные методологические материалы, устанавливающие порядок действий в ситуациях, связанных с агрессией со стороны учеников. Информация об этом появилась после заседания Совета Минпросвещения РФ, прошедшего под председательством министра Сергея Кравцова.

Как подчеркнули в министерстве, ранее специальный документ, определяющий действия преподавателей в подобных случаях, не разрабатывался.

Новые указания Минпросвещения России направлены на содействие педагогам в урегулировании конфликтов на начальном этапе и на создание в школах стабильной атмосферы безопасности и взаимоуважения. В документах будет прописана детальная последовательность действий учителя и схема реагирования сотрудников образовательного учреждения на конфликтные ситуации.

Цель нововведений – нейтрализация агрессивного поведения школьников на ранних стадиях, а также обеспечение защиты остальных учащихся.