Учителя в России начнут получать методички для разрешения конфликтов между школьниками

Присылать их начнут уже с 19 декабря

12 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Учитель / Фото из архива amic.ru

Начиная с 19 декабря педагоги и руководители образовательных учреждений страны получат официальные методологические материалы, устанавливающие порядок действий в ситуациях, связанных с агрессией со стороны учеников. Информация об этом появилась после заседания Совета Минпросвещения РФ, прошедшего под председательством министра Сергея Кравцова.  

Как подчеркнули в министерстве, ранее специальный документ, определяющий действия преподавателей в подобных случаях, не разрабатывался.

Новые указания Минпросвещения России направлены на содействие педагогам в урегулировании конфликтов на начальном этапе и на создание в школах стабильной атмосферы безопасности и взаимоуважения. В документах будет прописана детальная последовательность действий учителя и схема реагирования сотрудников образовательного учреждения на конфликтные ситуации.

Цель нововведений – нейтрализация агрессивного поведения школьников на ранних стадиях, а также обеспечение защиты остальных учащихся.

Комментарии


Гость

17:42:45 12-12-2025

Некоторые школы могут помочь в составлении и коррекции, особенно частные. у них консультировались?

  Нравится


Гость

18:12:19 12-12-2025

Думаю после прочтения текста захочется материться и ржать

  Нравится


Гость

18:23:32 12-12-2025

В СССР было две методички, успокаювающие агрессию. Это указкой, вдоль телятины, от училки и кедом 45го размера, с оттягом, от физрука.
А если дома узнают , то ремня по перёк жопы.

  Нравится


Гость

22:28:31 12-12-2025

Гость (18:23:32 12-12-2025) В СССР было две методички, успокаювающие агрессию. Это указ...
Оно и видно по некоторым, что у них все проблемы решаются насилием

  Нравится


гость

07:51:05 13-12-2025

Гость (22:28:31 12-12-2025) Оно и видно по некоторым, что у них все проблемы решаютс... Полностью согласен с вами,что эти особи ощущая свою безнаказанность творят всякую дичь,но им же можно,онижедети,а была бы реальная угроза наказания и беспредел закончился и такие как вы,яжемамы выступать перестали и методички не нужны были

  Нравится


Гость

18:36:04 12-12-2025

Пусть свои методички знаете куда сунут? Розги верните! Лупить до полного просветления в мозгах дитачек!

  Нравится


Гость

13:28:09 13-12-2025

Кто в школе никогда не работал и сможет работать с детьми, лезет учить учителей....

  Нравится


Гость

12:58:57 14-12-2025

Гость (13:28:09 13-12-2025) Кто в школе никогда не работал и сможет работать с детьми, л... Абсолютно согласен. Учитель годы проводит среди детей. Всяких! И может столько написать и рассказать... Дайте им достойную зарплату и права. Очень много изменится.

  Нравится


Radmir

17:34:26 14-12-2025

По информации на март 2025 года, почти 70% учителей сталкивались с травлей в школах. 1 : 0 в пользу учеников.

  Нравится

