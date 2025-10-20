Учитель и ученик подрались у всех на глазах в российской школе
Предположительно, ребенку отвесили подзатыльник, на что он решил ответить
20 октября 2025, 19:30, ИА Амител
В учебном заведении Бурятии произошла потасовка между преподавателем и школьником. Запись случившегося была опубликована в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ".
Инцидент с участием учителя физики и его ученика произошел в пятницу, 17 октября, в школе села Поселье, расположенного в Иволгинском районе Бурятии. Согласно свидетельствам очевидцев, инициатором конфликта, предположительно, стал педагог, давший ученику подзатыльник. В ответ на это школьник сбил учителя с ног в раздевалке и начал наносить удары кулаками.
В результате драки ученик повредил руку, а преподаватель был временно отстранен от выполнения своих обязанностей. Сослуживцы учителя инициировали сбор подписей в поддержку коллеги, который, по их утверждениям, подвергся провокациям и издевательствам со стороны учеников.
Районная прокуратура направила представление руководителю управления образования с требованием устранить недостатки, связанные с недостаточным контролем за учебным процессом. В настоящее время в школе проводится внутренняя проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.
20:31:46 20-10-2025
Учителя, да увольняйтесь нафиг из этого дурдома! Дикарят своих пускай яжмамки учат!
20:44:30 20-10-2025
Нервы сдали у ментора (причём, видимо, не без веской причины!) - вот и вынужден был психануть, за что в свою очередь схлопотал от мстительного акселерата...
21:24:15 20-10-2025
Растет поколение упырей...
23:04:13 20-10-2025
В разных источниках по-разному описывают ситуацию. Сначала писали, что этот ученик донимал препода, брызгал в него из водяного пистолета, и только потом началось все это. А теперь все преподноситься , что просто препод ни с того ни с сего побил ученика.
06:32:39 21-10-2025
ПЕчально смотрятся молодые поколенья.(Перефраз Лермонтова).Митрофанушка кинулся в бой на учителя, мол, заставлял этого недоросля примерно вести себя, по-школьному. А по ТВ сказали, что недоросль чем-то облил учителя.А учитель - подзатыльник убогому.
Господи, поставили учителя ниже плинтуса.Уже недалёкий по уму, но с набитой вкусной едой утробой оболтус кинулся драться за замечание учителя.
Куда же мы идём и какими придём?
07:33:43 21-10-2025
Сначала бы надо радзобарться с мамашками, у которых голова мякиной набита! А потом уже недорослей в стоило ставить.
09:21:41 21-10-2025
У нас в СССР, таких зверят не было, может поэтому мы запустили первый спутник в космос и Китаю помогали стать на наш путь, что привело его спер державе. Куда катимся?
11:35:09 21-10-2025
Кидаются на учителей, на врачей, потом кричат- работать некому.