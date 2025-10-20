Учитель и ученик подрались у всех на глазах в российской школе

Предположительно, ребенку отвесили подзатыльник, на что он решил ответить

20 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В учебном заведении Бурятии произошла потасовка между преподавателем и школьником. Запись случившегося была опубликована в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ".

Инцидент с участием учителя физики и его ученика произошел в пятницу, 17 октября, в школе села Поселье, расположенного в Иволгинском районе Бурятии. Согласно свидетельствам очевидцев, инициатором конфликта, предположительно, стал педагог, давший ученику подзатыльник. В ответ на это школьник сбил учителя с ног в раздевалке и начал наносить удары кулаками.

В результате драки ученик повредил руку, а преподаватель был временно отстранен от выполнения своих обязанностей. Сослуживцы учителя инициировали сбор подписей в поддержку коллеги, который, по их утверждениям, подвергся провокациям и издевательствам со стороны учеников.

Районная прокуратура направила представление руководителю управления образования с требованием устранить недостатки, связанные с недостаточным контролем за учебным процессом. В настоящее время в школе проводится внутренняя проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.