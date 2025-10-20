НОВОСТИПроисшествия

Учитель и ученик подрались у всех на глазах в российской школе

Предположительно, ребенку отвесили подзатыльник, на что он решил ответить

20 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В учебном заведении Бурятии произошла потасовка между преподавателем и школьником. Запись случившегося была опубликована в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ".

Инцидент с участием учителя физики и его ученика произошел в пятницу, 17 октября, в школе села Поселье, расположенного в Иволгинском районе Бурятии. Согласно свидетельствам очевидцев, инициатором конфликта, предположительно, стал педагог, давший ученику подзатыльник. В ответ на это школьник сбил учителя с ног в раздевалке и начал наносить удары кулаками.

В результате драки ученик повредил руку, а преподаватель был временно отстранен от выполнения своих обязанностей. Сослуживцы учителя инициировали сбор подписей в поддержку коллеги, который, по их утверждениям, подвергся провокациям и издевательствам со стороны учеников.

Районная прокуратура направила представление руководителю управления образования с требованием устранить недостатки, связанные с недостаточным контролем за учебным процессом. В настоящее время в школе проводится внутренняя проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

Девушка кусает школьника за плов / Фото: Baza

"Некоторые даже кусались". В Дагестане произошла драка из-за раздачи бесплатной еды

Организаторы бесплатно раздавали пирожки, пиццу, пирожные и компот, что вызвало давку среди участников
НОВОСТИОбщество

дети школы и детсады школы Прокуратура

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

20:31:46 20-10-2025

Учителя, да увольняйтесь нафиг из этого дурдома! Дикарят своих пускай яжмамки учат!

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:30 20-10-2025

Нервы сдали у ментора (причём, видимо, не без веской причины!) - вот и вынужден был психануть, за что в свою очередь схлопотал от мстительного акселерата...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:15 20-10-2025

Растет поколение упырей...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:04:13 20-10-2025

В разных источниках по-разному описывают ситуацию. Сначала писали, что этот ученик донимал препода, брызгал в него из водяного пистолета, и только потом началось все это. А теперь все преподноситься , что просто препод ни с того ни с сего побил ученика.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

06:32:39 21-10-2025

ПЕчально смотрятся молодые поколенья.(Перефраз Лермонтова).Митрофанушка кинулся в бой на учителя, мол, заставлял этого недоросля примерно вести себя, по-школьному. А по ТВ сказали, что недоросль чем-то облил учителя.А учитель - подзатыльник убогому.
Господи, поставили учителя ниже плинтуса.Уже недалёкий по уму, но с набитой вкусной едой утробой оболтус кинулся драться за замечание учителя.
Куда же мы идём и какими придём?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:33:43 21-10-2025

Горожанин. (06:32:39 21-10-2025) ПЕчально смотрятся молодые поколенья.(Перефраз Лермонтова).М...
Сначала бы надо радзобарться с мамашками, у которых голова мякиной набита! А потом уже недорослей в стоило ставить.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:41 21-10-2025

У нас в СССР, таких зверят не было, может поэтому мы запустили первый спутник в космос и Китаю помогали стать на наш путь, что привело его спер державе. Куда катимся?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:09 21-10-2025

Кидаются на учителей, на врачей, потом кричат- работать некому.

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров