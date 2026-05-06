На месте работали четыре звена

06 мая 2026, 16:11, ИА Амител

В Барнауле ликвидировали пожар на улице Петра Сухова, сообщает алтайское МЧС.

Напомним, загорелась крыша административного здания на площади 30 квадратных метров, на месте работали 39 человек личного состава, было задействовано 10 единиц техники.

Как выяснилось, горела вентиляционная шахта над печью. Об этом рассказал Виталий Сазонов, замначальника 3 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю.