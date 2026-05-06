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В Барнауле ликвидировали пожар на крыше хлебозавода. Что известно о возгорании

На месте работали четыре звена

06 мая 2026, 16:11, ИА Амител

В Барнауле ликвидировали пожар на улице Петра Сухова, сообщает алтайское МЧС.

Напомним, загорелась крыша административного здания на площади 30 квадратных метров, на месте работали 39 человек личного состава, было задействовано 10 единиц техники.

Как выяснилось, горела вентиляционная шахта над печью. Об этом рассказал Виталий Сазонов, замначальника 3 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«Были поданы два многофункциональный ствола. Работали четыре звена: два - на кровле здания, два - на проверке самого предприятия», - пояснил Сазонов.

Барнаул Пожары
       

Комментарии 2

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гость

16:49:56 06-05-2026

крыша административного здания и там есть печь ?

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Афиноген

19:11:43 06-05-2026

гость (16:49:56 06-05-2026) крыша административного здания и там есть печь ? ... горела вентиляционная шахта НАД печью. Что не так?

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