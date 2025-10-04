В Челябинске задержали молодых людей, порвавших паспорт РФ

Парни оскорбительно выражались о документе на видео, а затем порвали его

04 октября 2025, 08:33, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Челябинской области двадцатилетние юноши публично разорвали свой российский паспорт, зафиксировав это на видео. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в социальных сетях ролик, где группа молодых людей, используя ненормативную лексику, уничтожает паспорт гражданина РФ. На титульном листе и первом развороте данного документа изображен Государственный герб Российской Федерации на геральдическом щите.

По данному инциденту следственными органами Челябинска было инициировано уголовное производство по статье 329 Уголовного кодекса РФ – о надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации.