В Челябинске задержали молодых людей, порвавших паспорт РФ
Парни оскорбительно выражались о документе на видео, а затем порвали его
04 октября 2025, 08:33, ИА Амител
В Челябинской области двадцатилетние юноши публично разорвали свой российский паспорт, зафиксировав это на видео. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в социальных сетях ролик, где группа молодых людей, используя ненормативную лексику, уничтожает паспорт гражданина РФ. На титульном листе и первом развороте данного документа изображен Государственный герб Российской Федерации на геральдическом щите.
По данному инциденту следственными органами Челябинска было инициировано уголовное производство по статье 329 Уголовного кодекса РФ – о надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации.
09:04:02 04-10-2025
и возраст подходящий для армии... там научат и грамотно выражаться и Родину любить.
18:53:16 04-10-2025
Элен без ребят (09:04:02 04-10-2025) и возраст подходящий для армии... там научат и грамотно выра... Элен, кроме отправке в окопы и прочие жестокости, которые ты постоянно выкладываешь, ты думаешь почему так происходит? Если бы страна была сильной и процветающей всего народа, то той многой негативщины, которая как из рога изобилия льется каждый день никогда бы не было. -
"В церкви смрад и полумрак
Дьяки курят ладан
Нет! И в церкви всё не так
Всё не так, как надо"
10:12:06 04-10-2025
Либерасты.
11:40:14 04-10-2025
Паспорт один или не один? Нет паспорта (фамилию на лбу наклеить.. ) в кутузку до определения личности на несколько суток.