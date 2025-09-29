Житель Алтайского края вызвал полицию, чтобы ему помогли найти потерянный паспорт

Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили заявителя дома в состоянии алкогольного опьянения, а его паспорт нашли в жилище

29 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Солтонском районе Алтайского края местный житель, сообщивший о краже паспорта, был оштрафован за заведомо ложный вызов полиции, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Мужчина позвонил в полицию и заявил, что неизвестные проникли в его дом и похитили паспорт для оформления кредитов.

Однако приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили заявителя дома в состоянии алкогольного опьянения, а его паспорт нашли в жилище. Как установили правоохранители, мужчина самостоятельно уехал за пределы района, а по возвращении не смог найти документы и решил обратиться в полицию с ложным заявлением.

Мировой судья признал сельчанина виновным по статье 19 ("Заведомо ложный вызов специализированных служб") и назначил ему штраф в размере 1000 рублей. Паспорт был возвращен владельцу на месте.