В России изменится порядок назначения страховой пенсии по старости

Новый механизм предполагает беззаявительное назначение страховой пенсии по старости

16 июня 2026, 11:16, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Страховую пенсию по старости в России планируют назначать автоматически с 1 января 2027 года. После вступления новых правил в силу гражданам не потребуется самостоятельно подавать заявление для оформления выплат — Социальный фонд будет принимать решение на основании имеющихся данных.

О предстоящих изменениях сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, новый механизм предполагает беззаявительное назначение страховой пенсии по старости сразу после возникновения у человека соответствующего права, пишет "Парламентская газета".

В настоящее время для оформления пенсии необходимо обратиться с заявлением через портал "Госуслуги", в МФЦ или лично в отделение Социального фонда. Как отметил парламентарий, такая процедура создает дополнительные бюрократические сложности: не все граждане знают о необходимости подачи заявления, некоторые пропускают сроки, а часть людей сталкивается с трудностями при сборе документов.

При этом сведения о возрасте граждан, их трудовом стаже и количестве пенсионных баллов уже содержатся в цифровых системах Социального фонда. По словам Чаплина, человеку останется проверить корректность информации и при необходимости представить дополнительные данные либо подтвердить свое согласие.

Депутат напомнил, что беззаявительный порядок уже действует для ряда категорий получателей. В частности, автоматически назначаются пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также выплаты гражданам, которые получали пенсию по инвалидности и достигли пенсионного возраста.

Как отметил парламентарий, опыт применения такого механизма показал его эффективность и удобство для граждан. Теперь аналогичный порядок планируют распространить на страховые пенсии по старости.