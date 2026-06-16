В России изменится порядок назначения страховой пенсии по старости
Новый механизм предполагает беззаявительное назначение страховой пенсии по старости
16 июня 2026, 11:16, ИА Амител
Страховую пенсию по старости в России планируют назначать автоматически с 1 января 2027 года. После вступления новых правил в силу гражданам не потребуется самостоятельно подавать заявление для оформления выплат — Социальный фонд будет принимать решение на основании имеющихся данных.
О предстоящих изменениях сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, новый механизм предполагает беззаявительное назначение страховой пенсии по старости сразу после возникновения у человека соответствующего права, пишет "Парламентская газета".
В настоящее время для оформления пенсии необходимо обратиться с заявлением через портал "Госуслуги", в МФЦ или лично в отделение Социального фонда. Как отметил парламентарий, такая процедура создает дополнительные бюрократические сложности: не все граждане знают о необходимости подачи заявления, некоторые пропускают сроки, а часть людей сталкивается с трудностями при сборе документов.
При этом сведения о возрасте граждан, их трудовом стаже и количестве пенсионных баллов уже содержатся в цифровых системах Социального фонда. По словам Чаплина, человеку останется проверить корректность информации и при необходимости представить дополнительные данные либо подтвердить свое согласие.
Депутат напомнил, что беззаявительный порядок уже действует для ряда категорий получателей. В частности, автоматически назначаются пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также выплаты гражданам, которые получали пенсию по инвалидности и достигли пенсионного возраста.
Как отметил парламентарий, опыт применения такого механизма показал его эффективность и удобство для граждан. Теперь аналогичный порядок планируют распространить на страховые пенсии по старости.
11:34:20 16-06-2026
Хорошая инициатива на удивление
11:55:28 16-06-2026
Гость (11:34:20 16-06-2026) Хорошая инициатива на удивление... Тоже удивлен до состояния ступора.
12:07:29 16-06-2026
Зная как работает ПФР, за ним нужен будет следить очень внимательно там все заточено на то что бы по максимуму надуть человека могут, из за запятой оттяпать часть стажа, и доказывать устанешь что ты не верблюд.
15:23:35 16-06-2026
Гость (12:07:29 16-06-2026) Зная как работает ПФР, за ним нужен будет следить очень вним... Гость, справки? Что они дают? Сейчас на дворе баллы, баллы и баллы погоняют. Я, еще двадцать один год тому назад без баллов и паскудных справок, за неделю оформил пенсию по закону и по совести.
13:47:22 16-06-2026
после новости про 120 лет жизни то. Ловкачи
16:12:23 16-06-2026
У некоторых стаж убрал пенсионный, и с чего они будут начислять.
11:15:01 17-06-2026
Сколько можно трындеть про это автоматическое начисление пенсий?Раньше при Союзе не было ни такого огромного штата сотрудников ,ни такого оснащения компьютерной техникой ,а пенсии назначали без всякого участия кандидата.А тут понастроили дворцов по всей стране,понапихали в них бюрократов,да ещё бегай сам ,оформляй свою пенсию.Издевательство.Видите ли ,сделают они одолжение.