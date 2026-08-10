Российские врачи не просто решились на вмешательство — они реализовали его успешно, установив мировой прецедент

10 августа 2026, 13:16, ИА Амител

Врачи, операция / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России проведена уникальная операция: впервые в мире хирурги успешно прооперировали 101-летнего пациента с воспалением клиновидной пазухи, информирует РИА Новости со ссылкой на университетскую пресс-службу.

«В клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые в мире 101-летнему пациенту выполнили операцию на клиновидной пазухе, которая входит в структуру клиновидной кости, формирующей центральный отдел основания черепа», — рассказали в пресс-службе.

Пациент поступил в больницу в критическом состоянии: он жаловался на сильные головные боли и общую слабость, а прибытие в медучреждение произошло без сознания. После тщательного обследования у него выявили сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи, сопровождающееся вторичным риногенным менингитом, что является серьезным гнойным воспалением оболочек мозга.

«Хирурги выполнили малоинвазивную эндоскопическую операцию через нос: вскрыли пазуху, промыли ее и удалили гнойное содержимое, расширили соустье», — уточнили в пресс-службе.

Операция была выполнена с использованием системы хирургической навигации "Автоплан", разработанной в СамГМУ, что позволило минимизировать риск повреждения важных структур и обеспечило высокую точность действий.

«Операция длилась полчаса, после этого еще неделю мужчина находился в стационаре под наблюдением врачей. Когда состояние пациента улучшилось, его выписали. Скоро ему исполнится 102 года», — заключили в пресс-службе.

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