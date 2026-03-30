Депутат Госдумы помог жительнице Троицкого добиться операции после четырех лет ожидания

Документы на лечение не дошли до медучреждения

30 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Жительница Троицкого района несколько лет пыталась добиться операции по замене тазобедренного сустава, однако столкнулась с бюрократическими трудностями. Несмотря на собранные справки и пройденные обследования, документы в медицинское учреждение так и не поступили. Решить ситуацию помог депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Четыре года ожидания и потерянные документы

Как рассказала сама заявительница, в конце 2021 года она подготовила полный пакет документов для направления на эндопротезирование в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула. Женщина рассчитывала, что результаты обследований передали в медучреждение, однако процесс затянулся.

С 2022 по 2025 год она неоднократно пыталась уточнить статус обращения и понять, на каком этапе находится рассмотрение. Внятных ответов получить не удалось. Лишь в конце 2025 года выяснилось, что документы в центр так и не поступили.

Помощь депутата в решении вопроса

В январе этого года женщина снова прошла обследование, чтобы встать в очередь на операцию. При этом сроков решения проблемы не называли. Чтобы не столкнуться с такой же ситуацией повторно, она обратилась в общественную приемную депутата.

Александр Терентьев направил запрос в региональное Министерство здравоохранения. Заявительница сообщила, что после этого ей назначили дату госпитализации — операцию планируют провести в апреле.