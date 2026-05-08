В России выступили за поддержку фермеров на фоне увеличения импорта картофеля
Импортная продукция часто выигрывает у отечественной по внешнему виду и срокам хранения, а ретейлеры ориентируются на крупные партии и стандартизированное качество
08 мая 2026, 16:30, ИА Амител
В Госдуме предложили ограничить импорт картофеля и поддержать российских фермеров. Причиной стали жалобы аграриев на то, что торговые сети все чаще выбирают импортный картофель, особенно молодой, из Египта, Азербайджана и Китая. Это создает проблемы для отечественных производителей, которые сталкиваются с переполненными складами и трудностями в реализации урожая, пишет Life.ru.
«С марта–апреля крупные торговые сети значительно увеличили объемы закупок картофеля за рубежом. Аграрии опасаются, что это может привести к финансовым трудностям, банкротствам и даже уничтожению урожая. В долгосрочной перспективе такая ситуация угрожает продовольственной безопасности страны», - сообщает издание.
Депутат Госдумы Михаил Делягин связал проблему не только с действиями ретейлеров, но и с общей экономической политикой. По его словам, импортная продукция привлекательна для торговых сетей из-за крупных объемов поставок, однородности и длительного срока хранения.
Делягин отметил, что в странах, откуда импортируется картофель, государственная поддержка экономики позволяет не ограничивать кредитование, что способствует крупным поставкам. Крупные компании предпочитают импортные товары, которые обеспечивают стандартизацию продукции. Иногда импортная картошка содержит химические добавки, но ее привлекательный внешний вид и длительный срок хранения делают ее конкурентоспособной.
Делягин также подверг критике профильные ведомства, призвав их больше внимания уделять базовым экономическим механизмам поддержки отечественных производителей.
«Ситуация с картофелем отражает более глубокий конфликт между фермерами, ретейлерами и регулирующими органами. Производители требуют защиты внутреннего рынка, тогда как ретейл стремится к стабильным поставкам, привлекательному внешнему виду продукции и низким ценам для потребителей», - заключил депутат.
16:56:53 08-05-2026
Это как самолетами. Можно купить, зачем свое? В определенный момент откажут в картофеле,а своего семенного материала и техники уже нет.
17:05:55 08-05-2026
Чтоб своих поддерживать, надо объем ввоза импорта постоянно регулировать!
17:06:39 08-05-2026
Чтоб своих поддерживать, надо объем ввоза импорта постоянно регулировать! Только кому это надо?
18:47:52 08-05-2026
А почему "местные фермеры" всё время предлагают что-то регулировать на границе? Почему они не предлагают изменить налоговое законодательство так, чтобы картошку в россии стало выращивать выгоднее, чем покупать в египте и китае?
12:43:15 13-05-2026
Кхм... (18:47:52 08-05-2026) А почему "местные фермеры" всё время предлагают что-то регул...
А ты думаешь не предлагали?! Предлагали и не раз, только никто не слушает?! Вот только не надо говорить что плохо предлагали, с дивана хорошо советы давать.
12:33:25 09-05-2026
А как же "невидимая рука рынка", которая сама все разрулит? Все это оказалось полной лажей?