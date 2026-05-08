Импортная продукция часто выигрывает у отечественной по внешнему виду и срокам хранения, а ретейлеры ориентируются на крупные партии и стандартизированное качество

08 мая 2026, 16:30, ИА Амител

Картофель / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Госдуме предложили ограничить импорт картофеля и поддержать российских фермеров. Причиной стали жалобы аграриев на то, что торговые сети все чаще выбирают импортный картофель, особенно молодой, из Египта, Азербайджана и Китая. Это создает проблемы для отечественных производителей, которые сталкиваются с переполненными складами и трудностями в реализации урожая, пишет Life.ru.

«С марта–апреля крупные торговые сети значительно увеличили объемы закупок картофеля за рубежом. Аграрии опасаются, что это может привести к финансовым трудностям, банкротствам и даже уничтожению урожая. В долгосрочной перспективе такая ситуация угрожает продовольственной безопасности страны», - сообщает издание.

Депутат Госдумы Михаил Делягин связал проблему не только с действиями ретейлеров, но и с общей экономической политикой. По его словам, импортная продукция привлекательна для торговых сетей из-за крупных объемов поставок, однородности и длительного срока хранения.

Делягин отметил, что в странах, откуда импортируется картофель, государственная поддержка экономики позволяет не ограничивать кредитование, что способствует крупным поставкам. Крупные компании предпочитают импортные товары, которые обеспечивают стандартизацию продукции. Иногда импортная картошка содержит химические добавки, но ее привлекательный внешний вид и длительный срок хранения делают ее конкурентоспособной.

Делягин также подверг критике профильные ведомства, призвав их больше внимания уделять базовым экономическим механизмам поддержки отечественных производителей.