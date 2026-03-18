Жительница Краснодара выиграла 5 млн рублей после шутки про удачу

Семья победительницы до сих пор не может прийти в себя от счастья

18 марта 2026, 12:40, ИА Амител

Лотерея, выигрыш / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Жительница Краснодарского края Анастасия выиграла 5 миллионов рублей в лотерее "Большая 8", передает РИА Новости со ссылкой на "Национальную Лотерею".

Анастасия принимает участие в лотереях уже около двух лет. Ее самый крупный предыдущий выигрыш составил 50 тысяч рублей в лотерее "Топ12".

Анастасия поделилась, что незадолго розыгрыша она в шутку разговаривала с коллегами о своей удаче, утверждая, что скоро выиграет миллион рублей. Именно в этот момент, по ее словам, фортуна повернулась к ней лицом.

Победительница объяснила, что номера в лотерейном билете выбрала случайно. По пути в центр лотереи ей снова улыбнулась удача: она выиграла дополнительные 10 тысяч рублей в игре "Супер 8".

Анастасия поделилась планами потратить выигрыш на ремонт своего дома, но сначала она хочет все тщательно обдумать.