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Водитель иномарки врезался в кирпичную стену в Барнауле

Автомобилист травм не получил

30 июня 2025, 08:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель врезался в кирпичную стену, которая прикрывает лестницу, ведущую в банкетный зал на цокольном этаже. Об этом сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

ДТП случилось в 9 вечера 29 июня на улице Лазурная, 57.

Предварительно установили, что 37-летний мужчина за рулем Toyota Raum ехал по парковке и столкнулся со стеной. В результате аварии он не пострадал.

На автомобилиста составили административный материал по статье о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

До этого 75-летний водитель протаранил несколько автомобилей в Бийске.

Барнаул ДТП

Комментарии 10

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Russkiy

08:48:22 30-06-2025

"Я требую продолжения банкета"- сказал мужчина. Мужик сказал, мужик сделал.

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Гость

08:58:04 30-06-2025

Russkiy (08:48:22 30-06-2025) "Я требую продолжения банкета"- сказал мужчина. Мужик сказал... Банкетный -'символично.

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Musik

13:59:59 30-06-2025

Russkiy (08:48:22 30-06-2025) "Я требую продолжения банкета"- сказал мужчина. Мужик сказал... I'll be back!

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Гость

08:58:58 30-06-2025

Лючёк бензобака заранее снял, краску после дтп подобрать.

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Гость

12:50:38 30-06-2025

Гость (08:58:58 30-06-2025) Лючёк бензобака заранее снял, краску после дтп подобрать.... Видимо не впервой))

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Татьяна

14:56:50 30-06-2025

" Предварительно установили, что 37-летний мужчина за рулем Toyota Raum ехал по парковке и столкнулся со стеной" ...... Понаставят стен - хрен проедешь.

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Musik

15:20:02 30-06-2025

Raum жть малюсенький, не больше оки - видимо летел шыбко.
торопился наверное.

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Гость

15:46:29 30-06-2025

Musik (15:20:02 30-06-2025) Raum жть малюсенький, не больше оки - видимо летел шыбко.

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Максим Эн

18:28:53 30-06-2025

В шикарных платьях весь женский пол.
В банкетном зале накрытый стол.

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Musik

09:53:28 01-07-2025

Максим Эн (18:28:53 30-06-2025) В шикарных платьях весь женский пол.В банкетном зале нак... и тут - ррраз, в дверь с разгону влетает пролетарский Раум.
вот вам, аристократы фиговы!

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