Водитель иномарки врезался в кирпичную стену в Барнауле

Автомобилист травм не получил

30 июня 2025, 08:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель врезался в кирпичную стену, которая прикрывает лестницу, ведущую в банкетный зал на цокольном этаже. Об этом сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

ДТП случилось в 9 вечера 29 июня на улице Лазурная, 57.

Предварительно установили, что 37-летний мужчина за рулем Toyota Raum ехал по парковке и столкнулся со стеной. В результате аварии он не пострадал.

На автомобилиста составили административный материал по статье о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

До этого 75-летний водитель протаранил несколько автомобилей в Бийске.