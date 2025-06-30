Водитель иномарки врезался в кирпичную стену в Барнауле
Автомобилист травм не получил
30 июня 2025, 08:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водитель врезался в кирпичную стену, которая прикрывает лестницу, ведущую в банкетный зал на цокольном этаже. Об этом сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
ДТП случилось в 9 вечера 29 июня на улице Лазурная, 57.
Предварительно установили, что 37-летний мужчина за рулем Toyota Raum ехал по парковке и столкнулся со стеной. В результате аварии он не пострадал.
На автомобилиста составили административный материал по статье о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.
До этого 75-летний водитель протаранил несколько автомобилей в Бийске.
08:48:22 30-06-2025
"Я требую продолжения банкета"- сказал мужчина. Мужик сказал, мужик сделал.
08:58:04 30-06-2025
Russkiy (08:48:22 30-06-2025) "Я требую продолжения банкета"- сказал мужчина. Мужик сказал... Банкетный -'символично.
13:59:59 30-06-2025
Russkiy (08:48:22 30-06-2025) "Я требую продолжения банкета"- сказал мужчина. Мужик сказал... I'll be back!
08:58:58 30-06-2025
Лючёк бензобака заранее снял, краску после дтп подобрать.
12:50:38 30-06-2025
Гость (08:58:58 30-06-2025) Лючёк бензобака заранее снял, краску после дтп подобрать.... Видимо не впервой))
14:56:50 30-06-2025
" Предварительно установили, что 37-летний мужчина за рулем Toyota Raum ехал по парковке и столкнулся со стеной" ...... Понаставят стен - хрен проедешь.
15:20:02 30-06-2025
Raum жть малюсенький, не больше оки - видимо летел шыбко.
торопился наверное.
15:46:29 30-06-2025
Musik (15:20:02 30-06-2025) Raum жть малюсенький, не больше оки - видимо летел шыбко.
18:28:53 30-06-2025
В шикарных платьях весь женский пол.
В банкетном зале накрытый стол.
09:53:28 01-07-2025
Максим Эн (18:28:53 30-06-2025) В шикарных платьях весь женский пол.В банкетном зале нак... и тут - ррраз, в дверь с разгону влетает пролетарский Раум.
вот вам, аристократы фиговы!