Известные артисты представят на фестивале Рождественского спектакль по шестидесятникам

Стихи легендарных поэтов прочтут Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов и Лаура Пицхелаури

19 мая 2026, 20:32, ИА Амител

Фото: Министерство культуры Алтайского края

19 июня в рамках Литературного фестиваля Роберта Рождественского на сцене Государственной филармонии Алтайского края состоится показ музыкально-литературного спектакля-концерта "Ностальгия по Настоящему", сообщили в региональном Министерстве культуры.

«Стихи легендарных поэтов прочтут известные артисты театра и кино Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов и Лаура Пицхелаури. Исполнитель партии фортепиано — Константин Изотов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что зрителям покажут уникальные фото выдающихся российских фотохудожников 1950–1970-х годов, "атмосферно дополняющие музыкальную и литературную линию композиции".

Как уточнили в Минкультуры, спектакль создан на основе творчества поэтов-шестидесятников Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко в контексте музыки классиков XX столетия — Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Альфреда Шнитке, Микаэла Таривердиева, Исаака Шварца, Эдуарда Артемьева, Олега Каравайчука, Евгения Крылатова.