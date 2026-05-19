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Известные артисты представят на фестивале Рождественского спектакль по шестидесятникам

Стихи легендарных поэтов прочтут Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов и Лаура Пицхелаури

19 мая 2026, 20:32, ИА Амител

Фото: Министерство культуры Алтайского края

19 июня в рамках Литературного фестиваля Роберта Рождественского на сцене Государственной филармонии Алтайского края состоится показ музыкально-литературного спектакля-концерта "Ностальгия по Настоящему", сообщили в региональном Министерстве культуры.

«Стихи легендарных поэтов прочтут известные артисты театра и кино Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов и Лаура Пицхелаури. Исполнитель партии фортепиано — Константин Изотов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что зрителям покажут уникальные фото выдающихся российских фотохудожников 1950–1970-х годов, "атмосферно дополняющие музыкальную и литературную линию композиции".

Как уточнили в Минкультуры, спектакль создан на основе творчества поэтов-шестидесятников Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко в контексте музыки классиков XX столетия — Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Альфреда Шнитке, Микаэла Таривердиева, Исаака Шварца, Эдуарда Артемьева, Олега Каравайчука, Евгения Крылатова.

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Комментарии 2

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Гость

20:48:57 19-05-2026

разве это прям вот ИЗВЕСТНЫЕ артисты?! зачем так то преаозносить

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Гость

05:08:46 20-05-2026

Гость (20:48:57 19-05-2026) разве это прям вот ИЗВЕСТНЫЕ артисты?! зачем так то преаозно... Теперь известные.

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