26 июня побил рекорды по жаре в Алтайском крае

В Барнауле обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 26 июня — в воскресенье воздух прогрелся до +35,1 градуса, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. Предыдущий максимум в краевой столице был отмечен в 1991 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки 33,1 градуса.

«На пяти метеостанциях были установлены даже абсолютные максимумы июня — самая высокая температура воздуха за весь период наблюдения. Жарче всего было в Угловском районе, там воздух прогрелся до 39,7 градуса», — рассказала синоптик.

Новости

Общество В Барнауле +40, в Бийске +50. Аномальная жара установилась в Алтайском крае



Также аномально высокие температуры зафиксировали в Волчихе, Шипуново, Поспелихе и Бийске. Людмила Сырых добавила, что были перебиты рекорды 35-45-летней давности.