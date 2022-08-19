На Алтае горы и дороги засыпало снегом. Туристы в Горном играли в снежки

Фото: Олеся Ревникова / vk.com/id89734199

Пока барнаульцы 18 августа удивлялись обильному граду, засыпавшему столицу Алтайского края, в Республике Алтай падал снег. Туристка из Красноярска Олеся Ревникова поиграла в снежки на горе Кабарге, где появились небольшие свежие сугробы.

«Алтай — это волшебная сказка! Поражает смена природных зон, резкая смена климата. Ещё вчера мы были в жарком лете, а сегодня попали в зиму. Три с половиной часа по бездорожью на ЗИЛ-131, и мы в горах, вокруг нас ослепительно-белый снег, который вызвал у нас дикий восторг. Мы покорили гору Кабаргу, её высота 2300 м над уровнем моря. А когда поднялись на вершину этой горы, перед нами открылся потрясающий вид на священное озеро Манас», — написала путешественница у себя на страничке в ВК.

«К сожалению, фото не передаёт ту красоту, которая есть на самом деле. В реальности всё ещё гораздо красивее», — добавила Олеся к описанию одного из фото с заснеженной алтайской горой.

В сообществе «Алтай туулар» показали видео с выпавшим снегом на Улаганском перевале:

А в сообществе «Регион22» опубликован ролик с засыпанными снегом сельскохозяйственными сооружениями:

А вот какую дорогу с покрытыми снегом обочинами сняли очевидцы: