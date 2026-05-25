YouTube начал блокировать видео пользователям, которые заходят на платформу через VPN

Под блокировку попали ролики с жесткой привязкой к геолокации: "Формула-1", телепремьеры и другой лицензионный контент

25 мая 2026, 16:43, ИА Амител

Блокировка YouTube / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

YouTube ужесточил политику в отношении пользователей, которые заходят на платформу через VPN или прокси. Сервис начал блокировать доступ к отдельным видео, предлагая отключить сторонние сервисы для продолжения просмотра, пишет "Абзац".

Как сообщают пользователи, столкнувшиеся с проблемой, блокировки пока носят выборочный характер и касаются в первую очередь контента с жесткими региональными ограничениями.

В зоне риска оказались, например, трансляции "Формулы-1" — фанаты гонок вынуждены были прервать просмотр из-за новых правил видеохостинга. Аналогичная участь постигла телевизионные премьеры и все ролики, чьи правообладатели строго привязывают просмотр к геолокации.