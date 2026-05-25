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YouTube начал блокировать видео пользователям, которые заходят на платформу через VPN

Под блокировку попали ролики с жесткой привязкой к геолокации: "Формула-1", телепремьеры и другой лицензионный контент

25 мая 2026, 16:43, ИА Амител

Блокировка YouTube / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Блокировка YouTube / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

YouTube ужесточил политику в отношении пользователей, которые заходят на платформу через VPN или прокси. Сервис начал блокировать доступ к отдельным видео, предлагая отключить сторонние сервисы для продолжения просмотра, пишет "Абзац".

Как сообщают пользователи, столкнувшиеся с проблемой, блокировки пока носят выборочный характер и касаются в первую очередь контента с жесткими региональными ограничениями.

В зоне риска оказались, например, трансляции "Формулы-1" — фанаты гонок вынуждены были прервать просмотр из-за новых правил видеохостинга. Аналогичная участь постигла телевизионные премьеры и все ролики, чьи правообладатели строго привязывают просмотр к геолокации.

       

Комментарии 8

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Вежливый Человек

22:41:34 25-05-2026

Ютуб спелся с Роскомнадзором - Все они за одно.

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дб

01:21:15 26-05-2026

гугл и поиск уже выдаёт нерелевантные результаты

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Fucker

02:13:59 26-05-2026

Дожили теперь ютуб запрещает под впн

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Гость

11:09:35 26-05-2026

Fucker (02:13:59 26-05-2026) Дожили теперь ютуб запрещает под впн... В приличных странах ВПНами не пользуются, это только в России после не продолжительной оттепели, появился ВПН.

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Гость

07:55:35 26-05-2026

Маразм крепчает. Грязь везде - и это я не о погоде...

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Гость

07:58:10 26-05-2026

А зачем это ему?

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...

14:29:19 26-05-2026

Страну ставите США и всё работает

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Бамбл

15:32:35 26-05-2026

Пользуются, но куда в меньшей степени. Как говорил ещё Дуров там подход к ограничениям намного тоньше чем в России, но это не значит что их там нет.

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