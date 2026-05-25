YouTube начал блокировать видео пользователям, которые заходят на платформу через VPN
Под блокировку попали ролики с жесткой привязкой к геолокации: "Формула-1", телепремьеры и другой лицензионный контент
25 мая 2026, 16:43, ИА Амител
YouTube ужесточил политику в отношении пользователей, которые заходят на платформу через VPN или прокси. Сервис начал блокировать доступ к отдельным видео, предлагая отключить сторонние сервисы для продолжения просмотра, пишет "Абзац".
Как сообщают пользователи, столкнувшиеся с проблемой, блокировки пока носят выборочный характер и касаются в первую очередь контента с жесткими региональными ограничениями.
В зоне риска оказались, например, трансляции "Формулы-1" — фанаты гонок вынуждены были прервать просмотр из-за новых правил видеохостинга. Аналогичная участь постигла телевизионные премьеры и все ролики, чьи правообладатели строго привязывают просмотр к геолокации.
22:41:34 25-05-2026
Ютуб спелся с Роскомнадзором - Все они за одно.
01:21:15 26-05-2026
гугл и поиск уже выдаёт нерелевантные результаты
02:13:59 26-05-2026
Дожили теперь ютуб запрещает под впн
11:09:35 26-05-2026
Fucker (02:13:59 26-05-2026) Дожили теперь ютуб запрещает под впн... В приличных странах ВПНами не пользуются, это только в России после не продолжительной оттепели, появился ВПН.
07:55:35 26-05-2026
Маразм крепчает. Грязь везде - и это я не о погоде...
07:58:10 26-05-2026
А зачем это ему?
14:29:19 26-05-2026
Страну ставите США и всё работает
15:32:35 26-05-2026
Пользуются, но куда в меньшей степени. Как говорил ещё Дуров там подход к ограничениям намного тоньше чем в России, но это не значит что их там нет.