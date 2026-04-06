В Барнауле выступит восходящая фортепианная звезда Кирилл Роговой

Кирилл — обладатель Гран-при Международного конкурса Grand Рiano Competition

06 апреля 2026, 11:52, ИА Амител

В Государственной филармонии Алтайского края в четверг, 16 апреля, выступит молодой музыкант, восходящая фортепианная звезда Кирилл Роговой. Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны".

«Молодой музыкант является обладателем Гран-при Международного конкурса Grand Рiano Competition в 2024 г. и лауреатом V Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева», — говорится в анонсе.

Кирилл Роговой родился в 2007 году в Иловайске. Стипендиат фонда Спивакова и фонда "Новые имена". Выступал в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки, в залах "Геликон-оперы".