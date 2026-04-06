В Павловском районе из-за паводка повреждена насыпная дорога

Подтопления жилых домов и приусадебных участков на данный момент не зафиксировано

06 апреля 2026, 11:49, ИА Амител

Паводковая ситуация в Павловском районе / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

В Павловском районе Алтайского края из-за активного таяния снега и подъема воды повреждена насыпная дорога в селе Черемное. Размыв произошел на участке, проходящем вдоль озера.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, причиной стало увеличение притока воды в реке Землянуха. В результате часть дорожного полотна оказалась размыта.

В настоящее время специалисты управления ГОЧС и представители администрации проводят профилактическое информирование жителей близлежащих населенных пунктов — Борзовой Заимки и Ползуново.

По данным экстренных служб, подтопления жилых домов и приусадебных участков на данный момент не зафиксировано. Ситуация находится на контроле.

В случае ухудшения обстановки предусмотрены меры реагирования: силы и средства экстренных служб приведены в готовность, а также подготовлены пункты временного размещения для жителей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ожидают подтопления дорог и низменных участков из‑за потепления. Власти мониторят уровень воды в Оби и притоках на фоне весеннего паводка.