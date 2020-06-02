В июне-2020 будет больше нерабочих дней, чем ожидалось. Президент Владимир Путин добавил еще один выходной в календарь. Сколько дней отдыхаем на День России, когда сокращенный рабочий день и откуда взялся дополнительный выходной – читайте в материале amic.ru.
На День России в 2020 году будем отдыхать три дня подряд. Праздничный день выпадает на пятницу, а два календарных выходных к нему "присоединяются". Более того, накануне Дня России с работы можно уйти на час пораньше – это предпраздничный день.
В общем, будет так:
- 11 июня, четверг – сокращенный рабочий день;
- 12 июня, пятница – праздник, День России;
- 13 июня, суббота – календарный выходной;
- 14 июня, воскресенье – календарный выходной;
- 15 июня, понедельник – рабочий день.
Он будет в среду, 24 июня 2020. На эту дату перенесли празднование Дня Победы. А указом президента этот день стал нерабочим с сохранением зарплаты.
24 июня утром на Красной площади в Москве и других городах страны пройдут военные парады, а вечером россияне увидят праздничный салют.
Комментарии
когда цирк прекратиться? когда Алтайский край откроют. ну пусть горный закрыт, а мы то причем.