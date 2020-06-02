День России. Сколько дней отдыхаем в 2020 году?

На День России в 2020 году будем отдыхать три дня подряд. Праздничный день выпадает на пятницу, а два календарных выходных к нему "присоединяются". Более того, накануне Дня России с работы можно уйти на час пораньше – это предпраздничный день.

В общем, будет так: