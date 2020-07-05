Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 98

Суточный рекорд по зараженным, 100 умерших с начала пандемии, учителя, которые требуют дополнительных выплат за проведение ЕГЭ и возвращение жителей Алтайского края из Киргизии. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 5 июля — в подборке amic.ru.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зафиксировали 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.
По муниципалитетам случаи инфицирования распределились так: Барнаул – 56, Рубцовск – 17, Михайловский район – 13, Бийск – 7, Павловский район – 5, Смоленский район – 3, Кулундинский, Курьинский и Локтевский районы – по 2 , Алейск, Белокуриха, Новоалтайск, Егорьевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Целинный районы – по одному человеку.
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 4414 человек.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано три смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В двух случаях причиной стал COVID-19, один зараженный скончался из-за другого заболевания.
Таким образом, число умерших с начала пандемии в регионе составляет 100 человек: 44 случая от COVID-19, 53 случая – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
В Новосибирск прилетят два вывозных рейсы из Киргизии, на борту которых будут и жители Алтайского края.
Чартерные рейсы запланированы на 7 и 8 июля. Самолеты вывезут из соседнего государства жителей Алтайского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской и Иркутской областей, а также республик Алтай, Тыва и Хакасия.
Профсоюз работников сферы образования обратился к Виктору Томенко с просьбой выплатить деньги учителям, которые участвуют в проведении ЕГЭ в этом году.
Педагогам пришлось готовить классы к проведению экзаменов, заготавливать дезинфицирующие средства и работать на жаре в перчатках и масках. Кроме того, многие учителя из-за неоднократного переноса экзаменов лишились своих летних отпусков, которые не получится взять во время учебного года.
За прошедшие сутки в Республике Алтай подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.
Всего в Горном Алтае выявили 870 случаев заболевания, в том числе 483 – в Кош-Агачском районе, 185 – в Горно-Алтайске, 74 – в Майминском районе, 37 – в Турочакском районе, 32 – в Улаганском районе, 16 – в Онгудайском районе, 13 – в Шебалинском районе, 12 – в Усть-Коксинском районе, 10 – в Усть-Канском районе, 7 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.
Выздоровели за прошедшие сутки 23 пациента.
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Об ограничениях и возможностях
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О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
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- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
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- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
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О деньгах
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О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
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О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
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