Несмотря на то, что "ковидный" указ пока что отменять не будут, владельцы парков аттракционов в Алтайском крае просят губернатора разрешить им работать. Количество заболевших в регионе продолжает снижаться. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
105 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 8998 инфицированных, среди них 852 ребенка в возрасте до 17 лет.
Большая часть заболевших – из Барнаула: 39 человек за сутки. Еще 22 случая выявили в Бийске, 6 – в Рубцовске. Остальные (38) выявлены среди жителей 17 городов и районов Алтайского края.
Выздоровевшие. За последние сутки от коронавируса вылечились 225 пациентов. За весь период пандемии из больниц выписали 7158 пациентов.
Лечение на сегодняшний день проходят 1629 человек: в инфекционных госпиталях – 975, амбулаторно – 654. В тяжелом состоянии находятся 103 пациента, на аппарате ИВЛ – 28.
Семь человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за последние сутки. Двое из них умерли от коронавируса, еще пятеро – из-за иных причин.
Всего в Алтайском крае за весь период пандемии скончались 211 человек. Из них от коронавирусной инфекции умерли 86 человек, по иным причинам – 122. На экспертизе находятся три летальных случая.
Владельцы парков развлечений Алтайского края просят губернатора Виктора Томенко разрешить им работать с 1 августа. Представители парков направили главе региона коллективное обращение.
"Уважаемый Виктор Петрович, дайте нам заработать хотя бы в августе, чтобы прокормить свои семьи и погасить часть кредитных и долговых обязательств", – призывают они.
Парки обещают обрабатывать все аттракционы, следить за дистанцией между посетителями. А аттракционы, где обеспечить дистанцию невозможно, открывать не будут. В их числе детская комната, батуты, сухие бассейны.
"На данный момент финансовый запас прочности парков полностью исчерпан. Дальнейшее сохранение ограничений приведет к фатальному результату и грозит серьезными социальными и экономическими последствиями, так как возникает вопрос в целесообразности дальнейшего существования в принципе", – говорится в обращении.
Два дня назад владельцы кафе попросили губернатора разрешить им открыться.
В Барнауле проверяют общественный транспорт
Общественный транспорт Барнаула проверили на соблюдение норм санобработки и масочного режима.
30 июля специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проверили маршруты № 17, 20, 40, 73, 104, 111, 118, 123, 125 на конечной остановке "Площадь Спартака". У экипажа автобуса № 20 не было средств санобработки.
Сотрудники комитета направили перевозчику претензию. А еще работникам маршрутов объяснили о необходимости использовать маски при перевозке пассажиров.
Алтайский краевой суд отказался отменять "ковидный" указ Виктора Томенко по иску бывшего кандидата в губернаторы региона Андрея Крылова.
В начале июня Крылов требовал признать указ об ограничительных мерах по коронавирусу недействительным. По его мнению, Томенко якобы не имел полномочий на его подписание, а сам документ нарушает права граждан. Судебное заседание по иску состоялось 29 июля.
Только 7% предпринимателей в Алтайском крае не возобновили работу из-за пандемии коронавируса. Остальные субъекты малого и среднего бизнеса региона вернулись к работе.
Кроме того, с начала 2020 года в регионе стало больше компаний и ИП.
"По состоянию на 10 июля в крае зарегистрировано 79,3 тыс. субъектов предпринимательства с приростом на 739 юридических лиц и на 794 индивидуальных предпринимателей к январю 2020 года", – сообщает управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Тем не менее некоторым компаниям все-таки пришлось закрыться. В частности, за время пандемии прекратили деятельность 73 объекта из 24,8 тысячи, работающих в сфере потребительских услуг.
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О детях и учебе
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О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
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- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
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