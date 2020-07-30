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Хроника коронавируса Алтайского края. День 123

, ИА "Амител"
Главное за 30 июля
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на то, что "ковидный" указ пока что отменять не будут, владельцы парков аттракционов в Алтайском крае просят губернатора разрешить им работать. Количество заболевших в регионе продолжает снижаться. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 30 июля?

105 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 8998 инфицированных, среди них 852 ребенка в возрасте до 17 лет.

Большая часть заболевших – из Барнаула: 39 человек за сутки. Еще 22 случая выявили в Бийске, 6 – в Рубцовске. Остальные (38) выявлены среди жителей 17 городов и районов Алтайского края.

Выздоровевшие. За последние сутки от коронавируса вылечились 225 пациентов. За весь период пандемии из больниц выписали 7158 пациентов.

Лечение на сегодняшний день проходят 1629 человек: в инфекционных госпиталях – 975, амбулаторно – 654. В тяжелом состоянии находятся 103 пациента, на аппарате ИВЛ – 28.

2
Еще семь смертей

Семь человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за последние сутки. Двое из них умерли от коронавируса, еще пятеро – из-за иных причин.

Всего в Алтайском крае за весь период пандемии скончались 211 человек. Из них от коронавирусной инфекции умерли 86 человек, по иным причинам – 122. На экспертизе находятся три летальных случая.

3
Парки хотят работать

Владельцы парков развлечений Алтайского края просят губернатора Виктора Томенко разрешить им работать с 1 августа. Представители парков направили главе региона коллективное обращение.

"Уважаемый Виктор Петрович, дайте нам заработать хотя бы в августе, чтобы прокормить свои семьи и погасить часть кредитных и долговых обязательств", – призывают они.

Парки обещают обрабатывать все аттракционы, следить за дистанцией между посетителями. А аттракционы, где обеспечить дистанцию невозможно, открывать не будут. В их числе детская комната, батуты, сухие бассейны.

"На данный момент финансовый запас прочности парков полностью исчерпан. Дальнейшее сохранение ограничений приведет к фатальному результату и грозит серьезными социальными и экономическими последствиями, так как возникает вопрос в целесообразности дальнейшего существования в принципе", – говорится в обращении.

Два дня назад владельцы кафе попросили губернатора разрешить им открыться.

4

В Барнауле проверяют общественный транспорт

Общественный транспорт Барнаула проверили на соблюдение норм санобработки и масочного режима.

30 июля специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проверили маршруты № 17, 20, 40, 73, 104, 111, 118, 123, 125 на конечной остановке "Площадь Спартака". У экипажа автобуса № 20 не было средств санобработки.

Сотрудники комитета направили перевозчику претензию. А еще работникам маршрутов объяснили о необходимости использовать маски при перевозке пассажиров.

5
"Ковидный" указ отменять пока не будут

Алтайский краевой суд отказался отменять "ковидный" указ Виктора Томенко по иску бывшего кандидата в губернаторы региона Андрея Крылова.

В начале июня Крылов требовал признать указ об ограничительных мерах по коронавирусу недействительным. По его мнению, Томенко якобы не имел полномочий на его подписание, а сам документ нарушает права граждан. Судебное заседание по иску состоялось 29 июля.

6
Более 90% предпринимателей вернулись к работе

Только 7% предпринимателей в Алтайском крае не возобновили работу из-за пандемии коронавируса. Остальные субъекты малого и среднего бизнеса региона вернулись к работе.

Кроме того, с начала 2020 года в регионе стало больше компаний и ИП.

"По состоянию на 10 июля в крае зарегистрировано 79,3 тыс. субъектов предпринимательства с приростом на 739 юридических лиц и на 794 индивидуальных предпринимателей к январю 2020 года", – сообщает управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Тем не менее некоторым компаниям все-таки пришлось закрыться. В частности, за время пандемии прекратили деятельность 73 объекта из 24,8 тысячи, работающих в сфере потребительских услуг.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 30 июля:

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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