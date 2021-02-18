Опасный мусор: куда сдать использованные батарейки в Барнауле?

18 февраля мир отмечает день создания батарейки. Сегодня без аккумуляторов разного размера и формы мы уже не представляем свою жизнь. Но утилизация уже давно является большой проблемой: их нельзя просто выкинуть в мусорку, это опасно для экологии. Между тем на каждого человека в среднем приходится около семи использованных батареек в год. Только в одном городе может накопиться несколько десятков, а то и тысяч тонн таких отходов. А вред, который они могут нанести природе и здоровью человека, просто колоссальный. Поэтому важно утилизировать аккумуляторы правильно. Как это сделать и куда в Барнауле нести использованные батарейки – рассказывает amic.ru.
Когда батарейки долго лежат на свалке, они начинают окисляться, их корпус разрушается, и все химикаты вытекают в почву или грунтовые воды. Только представьте: одна вытекшая батарейка может отравить 400 литров воды и вызвать массовую гибель рыбы в водоеме. А если аккумуляторы сжечь, то вредные вещества сразу отправятся в атмосферу. Ученые заявляют, что массовое выбрасывание батареек на свалки через несколько лет может привести к экологической катастрофе.
В Барнауле есть несколько точек сбора аккумуляторов. Вот их адреса:
- Магазин аккумуляторов "Макк": Павловский тракт, 10, Павловский тракт, 313к, Калинина, 47а, Мусоргского, 1а;
- Магазин "Планета Электрика": Калинина 30/1, ул. Попова, 204, Павловский тракт, 188, Правобережный тракт, 23Б;
- "Лента": ул. Власихинская, 67, проспект Ленина, 102в (ТРЦ "Пионер"), Павловский тракт, 156;⠀
- "Леруа Мерлен": Павловский тракт, 192а, Правобережный тракт, 25;
- "МВидео": Павловский тракт д. 251, ул. Антона Петрова, д. 219Б , пр. Красноармейский, д. 47А, пр-т Строителей 117;
- "DNS": Антона Петрова 219Б, Павловский тракт, 188, Павловский тракт, 251Ж, пр. Красноармейский 58;
- "Эльдорадо": Попова, д. 86, ул. Малахова, д. 86, ул. Власихинская, д.65, ул. Ленина, д. 102В.
А вот экоактивисты в Барнауле не проводят централизованные акции по сбору батареек, потому что для этого нужна специальная лицензия.
Немного цифр: из 100 килограммов батареек получается 40 кг полезного сырья для вторичного использования. Челябинский завод применяют технологии, которые позволяют переработать батарейки на 80%.
Кстати, полной утилизации аккумуляторов на сегодняшний день не существует.
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Комментарии
Магазин "Радиотехника" (ул. Антона Петрова, 196)
Магазин закрылся.
90% населения выбрасывают батарейки с мусором. Батарейки запретить и заменить литиевыми аккумуляторами.
Калинина 30/1 Планета Электрика коробки под отработанные батарейки видел возможно по всей сети есть в Барнауле 4 магазина
Вообще, правильнее бы было, принимать старые батарейки в местах их продажи.
Человек пошел покупать новые, захватил с собой старые и положил в специальный контейнер. Для чего лицензия на сбор батареек??? Сбор, это сбор, а не переработка!!!
Умом наших чиновников не понять!
18.02.2021 15:44
- гость -
Калинина 30/1 Планета Электрика коробки под отработанные батарейки видел возможно по всей сети есть в Барнауле 4 магазина
На попова 204 есть точно, в Планете Электрика, вчера там скинул
За здачу батареек нужно платить поэтому и несабирают
Аккумулятор можно заряжать, батарейку нет.
Батарейка и аккумулятор могут быть одинакового форм-фактора, но внутри они устроены совершенно по-разному. Неправильно называть одно другим.