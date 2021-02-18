Опасный мусор: куда сдать использованные батарейки в Барнауле?

18 февраля мир отмечает день создания батарейки. Сегодня без аккумуляторов разного размера и формы мы уже не представляем свою жизнь. Но утилизация уже давно является большой проблемой: их нельзя просто выкинуть в мусорку, это опасно для экологии. Между тем на каждого человека в среднем приходится около семи использованных батареек в год. Только в одном городе может накопиться несколько десятков, а то и тысяч тонн таких отходов. А вред, который они могут нанести природе и здоровью человека, просто колоссальный. Поэтому важно утилизировать аккумуляторы правильно. Как это сделать и куда в Барнауле нести использованные батарейки – рассказывает amic.ru.

1 Почему батарейки нельзя просто выкинуть в мусорку? Потому что использованные батарейки относятся к категории опасных отходов и могут нанести большой вред экологии. Они содержат такие тяжелые металлы, как свинец, литий, марганец, никель, натрий, кадмий, титан и даже ртуть. Выбрасывая батарейку в мусорное ведро, мы фактически выносим в окружающую среду химическую бомбу замедленного действия.

Когда батарейки долго лежат на свалке, они начинают окисляться, их корпус разрушается, и все химикаты вытекают в почву или грунтовые воды. Только представьте: одна вытекшая батарейка может отравить 400 литров воды и вызвать массовую гибель рыбы в водоеме. А если аккумуляторы сжечь, то вредные вещества сразу отправятся в атмосферу. Ученые заявляют, что массовое выбрасывание батареек на свалки через несколько лет может привести к экологической катастрофе.

2 Какой вред человеку батарейки могут нанести? Сами батарейки безопасны, пока их используют по назначению. Но если предположить, что состав разложившихся аккумуляторов оказался в вашем стакане воды или в земле, на которой растут огурцы и помидоры, то это точно навредит вашему здоровью. Свинец, например, накапливается в организме и вызывает поражение нервной системы и мозга, никель – дерматит или нарушения пигментации кожи. Ртуть и кадмий особо токсичны – отравление может поразить все внутренние органы вплоть до летального исхода.

3 У меня дома много использованных батареек. Как их хранить? Использованные батарейки необходимо хранить в полиэтиленовых пакетах, мешках либо картонных коробках. И желательно не там, где вы спите, едите и вообще часто проводите время. Утилизировать батарейки поштучно не очень удобно, поэтому лучше накопить 10-20. Сдавать их нужно в специальные пункты раздельного сбора мусора.

4 Куда можно сдать батарейки в Барнауле? В Барнауле есть несколько точек сбора аккумуляторов. Вот их адреса: Магазин аккумуляторов "Макк": Павловский тракт, 10, Павловский тракт, 313к, Калинина, 47а, Мусоргского, 1а;

Магазин "Планета Электрика": Калинина 30/1, ул. Попова, 204, Павловский тракт, 188, Правобережный тракт, 23Б;

"Лента": ул. Власихинская, 67, проспект Ленина, 102в (ТРЦ "Пионер"), Павловский тракт, 156;⠀

"Леруа Мерлен": Павловский тракт, 192а, Правобережный тракт, 25;

"МВидео": Павловский тракт д. 251, ул. Антона Петрова, д. 219Б , пр. Красноармейский, д. 47А, пр-т Строителей 117;

"DNS": Антона Петрова 219Б, Павловский тракт, 188, Павловский тракт, 251Ж, пр. Красноармейский 58;

"Эльдорадо": Попова, д. 86, ул. Малахова, д. 86, ул. Власихинская, д.65, ул. Ленина, д. 102В. А вот экоактивисты в Барнауле не проводят централизованные акции по сбору батареек, потому что для этого нужна специальная лицензия.