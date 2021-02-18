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Опасный мусор: куда сдать использованные батарейки в Барнауле?

, ИА "Амител" , Полина Жданова
Рассказываем, где в Барнауле принимают батарейки и зачем вообще их сдавать

18 февраля мир отмечает день создания батарейки. Сегодня без аккумуляторов разного размера и формы мы уже не представляем свою жизнь. Но утилизация уже давно является большой проблемой: их нельзя просто выкинуть в мусорку, это опасно для экологии. Между тем на каждого человека в среднем приходится около семи использованных батареек в год. Только в одном городе может накопиться несколько десятков, а то и тысяч тонн таких отходов. А вред, который они могут нанести природе и здоровью человека, просто колоссальный. Поэтому важно утилизировать аккумуляторы правильно. Как это сделать и куда в Барнауле нести использованные батарейки – рассказывает amic.ru.

1
Почему батарейки нельзя просто выкинуть в мусорку?
Потому что использованные батарейки относятся к категории опасных отходов и могут нанести большой вред экологии. Они содержат такие тяжелые металлы, как свинец, литий, марганец, никель, натрий, кадмий, титан и даже ртуть. Выбрасывая батарейку в мусорное ведро, мы фактически выносим в окружающую среду химическую бомбу замедленного действия.
Когда батарейки долго лежат на свалке, они начинают окисляться, их корпус разрушается, и все химикаты вытекают в почву или грунтовые воды. Только представьте: одна вытекшая батарейка может отравить 400 литров воды и вызвать массовую гибель рыбы в водоеме. А если аккумуляторы сжечь, то вредные вещества сразу отправятся в атмосферу. Ученые заявляют, что массовое выбрасывание батареек на свалки через несколько лет может привести к экологической катастрофе.
2
Какой вред человеку батарейки могут нанести?
Сами батарейки безопасны, пока их используют по назначению. Но если предположить, что состав разложившихся аккумуляторов оказался в вашем стакане воды или в земле, на которой растут огурцы и помидоры, то это точно навредит вашему здоровью. Свинец, например, накапливается в организме и вызывает поражение нервной системы и мозга, никель – дерматит или нарушения пигментации кожи. Ртуть и кадмий особо токсичны – отравление может поразить все внутренние органы вплоть до летального исхода.
3
У меня дома много использованных батареек. Как их хранить?
Использованные батарейки необходимо хранить в полиэтиленовых пакетах, мешках либо картонных коробках. И желательно не там, где вы спите, едите и вообще часто проводите время. Утилизировать батарейки поштучно не очень удобно, поэтому лучше накопить 10-20. Сдавать их нужно в специальные пункты раздельного сбора мусора.
4
Куда можно сдать батарейки в Барнауле?

В Барнауле есть несколько точек сбора аккумуляторов. Вот их адреса:

  • Магазин аккумуляторов "Макк": Павловский тракт, 10, Павловский тракт, 313к, Калинина, 47а, Мусоргского, 1а;
  • Магазин "Планета Электрика": Калинина 30/1, ул. Попова, 204, Павловский тракт, 188, Правобережный тракт, 23Б;
  • "Лента": ул. Власихинская, 67, проспект Ленина, 102в (ТРЦ "Пионер"), Павловский тракт, 156;⠀
  • "Леруа Мерлен": Павловский тракт, 192а, Правобережный тракт, 25;
  • "МВидео": Павловский тракт д. 251, ул. Антона Петрова, д. 219Б , пр. Красноармейский, д. 47А, пр-т Строителей 117;
  • "DNS": Антона Петрова 219Б, Павловский тракт, 188, Павловский тракт, 251Ж, пр. Красноармейский 58;
  • "Эльдорадо": Попова, д. 86, ул. Малахова, д. 86, ул. Власихинская, д.65, ул. Ленина, д. 102В.

А вот экоактивисты в Барнауле не проводят централизованные акции по сбору батареек, потому что для этого нужна специальная лицензия.

5
А из пункта приема использованные батарейки куда отправляют?
Их увозят на завод по переработке батареек. В России такой завод один и он находится в Челябинске. Да-да, именно туда со всей нашей огромной страны и отправляют использованные батарейки. А дальше их разбирают на составляющие и перерабатывают на другие нужды. Из них выжимают сырье, впоследствии оно может быть использовано для изготовления бетона, тротуарной плитки, кирпича. А также добывают вещества, которые затем применяют в электронике, медицине, машинном производстве, химической промышленности.

Немного цифр: из 100 килограммов батареек получается 40 кг полезного сырья для вторичного использования. Челябинский завод применяют технологии, которые позволяют переработать батарейки на 80%. 

Кстати, полной утилизации аккумуляторов на сегодняшний день не существует.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

18.02.2021 15:40
док

Магазин "Радиотехника" (ул. Антона Петрова, 196)
Магазин закрылся.

18.02.2021 15:42
- гость -

90% населения выбрасывают батарейки с мусором. Батарейки запретить и заменить литиевыми аккумуляторами.

18.02.2021 15:44
- гость -

Калинина 30/1 Планета Электрика коробки под отработанные батарейки видел возможно по всей сети есть в Барнауле 4 магазина

18.02.2021 15:58
- гость -

Вообще, правильнее бы было, принимать старые батарейки в местах их продажи.
Человек пошел покупать новые, захватил с собой старые и положил в специальный контейнер. Для чего лицензия на сбор батареек??? Сбор, это сбор, а не переработка!!!
Умом наших чиновников не понять!

18.02.2021 16:05
- гость -

18.02.2021 15:44
- гость -
Калинина 30/1 Планета Электрика коробки под отработанные батарейки видел возможно по всей сети есть в Барнауле 4 магазина

На попова 204 есть точно, в Планете Электрика, вчера там скинул

18.02.2021 16:17
-гость-

За здачу батареек нужно платить поэтому и несабирают

18.02.2021 16:22
автору

Аккумулятор можно заряжать, батарейку нет.
Батарейка и аккумулятор могут быть одинакового форм-фактора, но внутри они устроены совершенно по-разному. Неправильно называть одно другим.

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