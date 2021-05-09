Когда и где прогремит салют Победы-2021 в Барнауле?

9 мая в Барнауле пройдут различные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничная программа завершится грандиозным фейерверком. Пиротехнические шоу пройдут сразу в нескольких районах краевой столицы. Где, когда и во сколько можно будет увидеть салют, читайте на amic.ru.
Жители и гости Барнаула смогут увидеть салюты в пяти районах краевой столицы. Традиционно запуск фейерверка состоится на главной сценической площадке города – площади Сахарова (Железнодорожный район).
Жители Центрального района смогут увидеть пиротехническое шоу на площади перед МБУК "Дворец культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21). В Октябрьском районе салют запустят в сквере Химиков (ул. Титова, 9).
Также лицезреть красочные залпы можно будет в парках "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10 а) и "Арлекино" (ул. Г. Исакова, 149а).
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Комментарии
в 22:00
Чтобы ветераны рано спать не ложились
Недовольные всегда недовольны. И не важно чем.
После дня победы, будет всплеск заболеваемости,3 или там 4 волна
Так решили на верху