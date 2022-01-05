Режим ЧП по всей стране, стрельба и пожары. Что сейчас происходит в Казахстане?

Что делает президент Казахстана?

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с двумя видеообращениями к нации. Он сообщил, что часть требований протестующих выполнена. В частности, бывший глава государства Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с поста председателя Совета безопасности, которую должен был занимать пожизненно. Где сейчас сам Назарбаев, неизвестно. Теперь должность председателя Совета безопасности занял Токаев. Президент сообщил, что намерен действовать на этом посту "максимально жёстко". По поводу протестов он сообщил, что "толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими".

Также он заявил, что у участников протестов был тщательно продуманный план действий. "Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков... Именно заговорщиков", – сказал президент, добавив, что протестующие "мотивированы финансово".

"Чтобы ни было, я буду находиться в столице", – заявил президент и пообещал продолжение политических реформ.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку премьер-министра Аскара Мамина и его правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте казахстанского главы. По мнению Токаева, правительство особенно виновато в "допущении протестной ситуации". По его словам, кабмин не справился с "одной из главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции", сообщает "Газета.ру".

Токаев также возложил ответственность за протесты на Минэнерго РК и компании "Казахгаз" и "КазМунайГаз". Правоохранительные органы Казахстана уже задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен. Накбергена Тулепова обвиняют в повышении отпускных цен на газ без причины.

Для стабилизации ситуации Токаев поручил правительственной комиссии принять ряд неотложных мер. Цены на сжиженный газ, бензин и дизель будут в течение 180 дней регулироваться государством. Кроме того, ценовое регулирование вводится по социально значимым продовольственным товарам, решения будут приниматься акимами регионов.