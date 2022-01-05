Режим ЧП по всей стране, стрельба и пожары. Что сейчас происходит в Казахстане?

К вечеру 5 января режим ЧП введён на всей территории Казахстана. В республике протестами охвачены все города. И это несмотря на то, что основное требование митингующих выполнено: правительство республики отправлено в отставку. Также в отставку с должности председателя Совета безопасности республики ушёл и бывший президент страны Нурсултан Назарбаев, а цены на топливо снижены. Тем не менее протестующие захватили администрацию президента и другие правительственные здания. А силовики – полиция и войска – братаются с теми, кто вышел на митинги. В Алма-Ате и некоторых других населённых пунктах нет никакой связи и многие россияне не могут связаться со своими родственниками в республике. Всю информацию о том, что происходит в Казахстане сегодня, собрал amic.ru.
В Алма-Ате захвачена резиденция президента Казахстана. По сообщениям некоторых СМИ, там начался пожар. Другие СМИ сообщают, что горит не резиденция главы государства, а здание администрации. В городе также горит здание прокуратуры и районного отдела правящей партии. Протестующие захватили здание департамента полиции Алма-Аты. Митингующие отобрали у силовиков оружие, дубинки и щиты. Очевидцы сообщают, что в городе начали строить баррикады. Протестующие подожгли здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан". В центре Алма-Аты протестующие поджигают машины, горит спецтехника. В различных частях города действуют мародеры, преступники крушат офисы, ломают банкоматы, магазины, пишут РИА Новости.
В Аральске протестующие перекрыли трассу и железнодорожный переезд.
В Талдыкоргане протестующие снесли памятник Назарбаеву и разломили его на части.
Протесты начались и на севере Казахстана, где проживает много русскоязычного населения. В Семее (Семипалатинск) протестующие пытаются взять штурмом акимат. Силовики, защищая, обнесли здание администрации колючей проволокой.
Режим ЧП введён до 19 января в Нур-Султане. Есть сообщения, что и в этом городе протестующие готовятся штурмовать здание администрации президента.
По информации СМИ, в Павлодаре люди заняли центральную площадь и требуют переговоров с акимом.
А в городе Балхаш остановлены металлургические заводы. Металлурги присоединились к протестам.
Как передаёт ТАСС, телефонная связь и интернет полностью отключены в Алма-Ате. Интернет не работает ни в одной точке города, изредка проскакивает сигнал через VPN. Телефонная связь отключена, невозможно совершить звонок даже в роуминге.
На фоне протестов приостановил работу аэропорт в казахстанском городе Актау, а "Аэрофлот" начал отменять рейсы в Казахстан – 5 января самолёт не полетит в Алма-Ату, где введён режим чрезвычайного положения. В аэропорту Нур-Султана также отменили поздние рейсы – из-за комендантского часа.
Протестующие захватили международный аэропорт Алма-Аты. "Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров", – сообщает портал Orda.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Стало известно, что "Аэрофлот" отменяет рейсы в Нур-Султан, "Азербайджанские авиалинии" и "Белавиа" отменили рейсы в Алма-Ату. Компания предложила пассажирам, следующим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, изменить даты вылета. Кувейтский лоукостер Jazeera Airways сообщил, что временно приостанавливает рейсы в аэропорт Алма-Аты.
Силовики не могут противостоять протестующим. Или не хотят, как пишут некоторые телеграм-каналы и очевидцы. Около 4 часов дня по казахстанскому времени стала появляться информация, что военные либо сдаются протестующим, либо переходят на их сторону. В то же время есть информация и о разгоне протестующих с помощью водомётов или резиновых пуль, но большей частью силовики всё же дезориентированы. В интернете много видео, как толпа сдирает погоны с полицейских, отбирает оружие у военных, избивает нацгвардейцев. При этом серьёзного отпора не получает. Митингующие с лёгкостью отбирают у представителей государства технику и амуницию. В Актау силовики перешли на сторону митингующих.
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с двумя видеообращениями к нации. Он сообщил, что часть требований протестующих выполнена. В частности, бывший глава государства Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с поста председателя Совета безопасности, которую должен был занимать пожизненно. Где сейчас сам Назарбаев, неизвестно. Теперь должность председателя Совета безопасности занял Токаев. Президент сообщил, что намерен действовать на этом посту "максимально жёстко". По поводу протестов он сообщил, что "толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими".
Также он заявил, что у участников протестов был тщательно продуманный план действий. "Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков... Именно заговорщиков", – сказал президент, добавив, что протестующие "мотивированы финансово".
"Чтобы ни было, я буду находиться в столице", – заявил президент и пообещал продолжение политических реформ.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку премьер-министра Аскара Мамина и его правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте казахстанского главы. По мнению Токаева, правительство особенно виновато в "допущении протестной ситуации". По его словам, кабмин не справился с "одной из главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции", сообщает "Газета.ру".
Токаев также возложил ответственность за протесты на Минэнерго РК и компании "Казахгаз" и "КазМунайГаз". Правоохранительные органы Казахстана уже задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен. Накбергена Тулепова обвиняют в повышении отпускных цен на газ без причины.
Для стабилизации ситуации Токаев поручил правительственной комиссии принять ряд неотложных мер. Цены на сжиженный газ, бензин и дизель будут в течение 180 дней регулироваться государством. Кроме того, ценовое регулирование вводится по социально значимым продовольственным товарам, решения будут приниматься акимами регионов.
Люди требуют отставки и Токаева, и Назарбаева, а также установления парламентской республики.Один из митингующих заявил журналистам RT, что народ устал от нищеты и воровства, хочет перемен, что люди хотят жить как в Швеции и Норвегии и чтобы народное достояние действительно было народным.
В казахстанском Жанаозене активисты предъявили властям пять требований, сообщает Telegram-канал ORDA.
Среди этих требований:
– смена режима;
– проведение народных выборов акима (глав) каждой области и города;
– возвращение Конституции 1993 года;
– гражданские активисты не должны подвергаться преследованиям;
– приход к власти человека вне системы, признаваемого революционным; не из властных кругов.
"Газета.ру" на 11 часов по московскому времени сообщает, что в больницы в Алма-Ате после незаконных митингов обратились 190 человек: 137 полицейских и 53 гражданских. Семь пострадавших попали в реанимацию, из них четверо – сотрудники полиции.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что в ходе протестов есть убитые силовики, сообщает РИА Новости. "В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые... Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними", – сказал президент.
Портал ORDA сообщает, что в городе Атырау убит один из протестующих, ещё один получил ранение в голову.
Добавлено в 1:06. Телеграмм-канал "Раньше всех" сообщает, что во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат нацгвардии, еще 317 ранены.
Из-за отсутствия интернета и мобильной связи у жителей возникли проблемы с деньгами: многие привыкли рассчитываться безналичным способом, а сейчас это стало невозможно. Очевидцы сообщают о том, что люди массово снимают деньги в банкоматах, передаёт Sputnik Казахстан.
Кроме того, многие пытаются покинуть страну. В первую очередь это старается сделать бизнес-элита. Как следует из данных сервиса Flightradar, за последние сутки из Нур-Султана и Алма-Аты вылетело порядка десяти частных джетов в Европу. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана.
Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на источник в дипломатических кругах заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну. "Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения", – написал Венедиктов в Telegram-канале.
В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией. Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане путём диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Казахстан не запрашивал помощи у России: "Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы".
Об этом же заявил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев: "Происходящее в Казахстане – внутреннее дело этой страны, важно избежать крайностей и сохранить единство".
Между тем Тelegram-канал "Военный обозреватель" сообщает, что самолёт специального лётного отряда (СЛО) "Россия" вылетел из московского аэропорта Внуково и направился в сторону Казахстана. Предположительно, речь идёт о борте Ту-214, который в настоящий момент уже пересёк границу.
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