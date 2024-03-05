Скорый поезд из Барнаула в Славгород совершит дополнительные рейсы в праздники

Расписание не изменится

05 марта 2024, 14:17, ИА Амител

Железнодорожный вокзал Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

Скорый пригородный поезд № 7013/7014 Барнаул – Славгород выполнит дополнительные рейсы в праздничные дни, сообщили в Минтрансе региона.

Дополнительные рейсы состоятся 7 и 9 марта по маршруту Барнаул – Славгород и 8 и 10 марта – в обратном направлении. Расписание остается прежним:

отправление из Барнаула в 15:40, прибытие в Славгород в 22:00

отправление из Славгорода в 08:00, прибытие в Барнаул в 14:20.

По пути поезд сделает остановки на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда и Табуны.