Скорый поезд из Барнаула в Славгород совершит дополнительные рейсы в праздники
Расписание не изменится
05 марта 2024, 14:17, ИА Амител
Железнодорожный вокзал Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края
Скорый пригородный поезд № 7013/7014 Барнаул – Славгород выполнит дополнительные рейсы в праздничные дни, сообщили в Минтрансе региона.
Дополнительные рейсы состоятся 7 и 9 марта по маршруту Барнаул – Славгород и 8 и 10 марта – в обратном направлении. Расписание остается прежним:
- отправление из Барнаула в 15:40, прибытие в Славгород в 22:00
- отправление из Славгорода в 08:00, прибытие в Барнаул в 14:20.
По пути поезд сделает остановки на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда и Табуны.
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