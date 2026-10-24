Юноша показал переписку классному руководителю и маме

24 октября 2026, 18:47, ИА Амител

Машина Следственного комитета / Фото: amic.ru

В Липецке подросток помог предотвратить трагедию в школе: он сообщил классному руководителю о планах своего друга напасть на учеников. Об этом РИА Новости рассказали в СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, мальчики дружили с детства, но в 2021 году перестали общаться — связь восстановилась лишь спустя четыре года. В ходе возобновленного общения один из подростков признался другу, что думает о причинении вреда себе, а также вынашивает план нападения на школьников.

Выяснилось, что на протяжении нескольких лет юноша интересовался контентом шокирующего характера и деятельностью запрещенной террористической организации — эти факты подтвердили в ходе следственных мероприятий.

Все это время приятель пытался отговорить его от преступных намерений и уговаривал обратиться за помощью к психологу. Переломным моментом стала фотография, которую тот прислал: на снимке был нож‑бабочка у спины соседа по парте, а в сообщении подросток признался, что хотел вонзить его.

Тогда школьник окончательно убедился, что друг способен на тяжкое преступление. Он показал переписку маме и классному руководителю, которому доверял. Благодаря тому, что информация оперативно попала в правоохранительные органы, удалось не допустить трагедии, подчеркнули в региональном управлении СК.

"Молодому человеку потребовались смелость и ответственность, чтобы поставить безопасность окружающих выше страха испортить отношения с другом. Он для себя понял, что сообщить взрослым об опасной угрозе — не предательство, а возможность спасти человеческие жизни", — рассказали в ведомстве.

Юноша, планировавший преступление, сейчас находится в СИЗО и ожидает суда. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к теракту. По закону несовершеннолетнему может грозить наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.



