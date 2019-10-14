Названа причина обысков в мэрии Славгорода

Журналисты выяснили причину обысков в администрации Славгорода, в ходе которых следственные органы изъяли некоторые документы, сообщает "Банкфакс".
В распоряжении издания оказалась копия постановления замруководителя Славгородского МСО СУ СКР по Алтайскому краю, на основании которого и проводилось мероприятие.
Согласно тексту документа, расследование проводится по факту неправомерных действий при банкротстве городского МУП "Благоустройство".
Эти сведения подтвердил градоначальник Сергей Горбунов, уточнив, что дело касается изъятия местного полигона ТБО у банкротящегося предприятия.
Горбунов вывел мусорный полигон из собственности "Благоустройства" и передал его другому МУП – "Водоканалу", чтобы муниципалитет беспрепятственно пользовался площадкой для складирования ТБО. Именно эти действия и проверяют на неправомерность.
Отметим, что полигон ТБО был передан МУП "Благоустройство" на праве хозяйственного ведения в 2015 году бывшим мэром Виктором Кинцелем.
Комментарии
Видно для кого то МУП "Благоустройство" было более родным...