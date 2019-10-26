Котел на городской ТЭЦ запустили в Яровом после крупной аварии

Глава города Ярового Виталий Самобочий сообщил, что после ремонта на местной ТЭЦ запущен котел.
"В 8 часов вечера начата растопка котла. Для того чтобы пустить теплоноситель в сеть, необходимо набрать давление пара не менее 40 атмосфер. Для этого потребуется ориентировочно полтора-два часа, затем будем запускать теплоноситель в сеть. Планируем к утру подать тепло в дома и на объекты соцкультбыта.
Сроки ремонта второго котла остаются прежними – до 18 часов 27 октября. Поэтому надеемся, что завтра к вечеру у нас будет рабочий котел и котел в резерве. Уже к обеду 27 октября температура во всем городе будет соответствовать нормативной", – сообщил Виталий Самобочий.
Ранее глава города рассказал, что работы на ТЭЦ ведутся круглосуточно. Температура в жилых помещениях находится на постоянном контроле.
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