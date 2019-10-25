Алтайский курорт Яровое на сутки остался без тепла из-за остановки ТЭЦ

Работа котельного оборудования на ТЭЦ города Ярового временно остановлена, сообщили amic.ru в пресс-службе краевого правительства.
Это сделано для устранения повреждения котла. На ремонтные работы уйдет около суток. В них задействовано 26 человек. ТЭЦ должна возобновить работу во второй половине дня 26 октября.
"Чтобы устранить повреждение, необходимо остудить котел. На это потребуется примерно шесть часов с момента порыва. Далее – непосредственно проведение ремонтных работ и прогрев котла для обеспечения теплоснабжения потребителей", – уточнили в региональном правительстве.
В Яровом введен режим повышенной готовности. Для координации всех задействованных в аварии служб губернатор Алтайского края Виктор Томенко отозвал министра промышленности и энергетики региона Александра Климина из командировки в Москве. Ситуацию взяла на контроль межведомственная рабочая группа при региональном правительстве.
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