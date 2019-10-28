Виктор Томенко поручил прислушиваться к жителям, чтобы не срывать отопительный сезон

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с членами правительства региона ситуацию в Яровом, где накануне на ТЭЦ произошла авария, и поручил продумать действия всех служб при возникновении перебоев в теплоснабжении, сообщается на официальном сайте края.
По словам Томенко, должно быть организовано более тесное взаимодействие с населением: "Важно получать информацию непосредственно от жителей городов или сел, оперативно на нее реагировать, предусмотреть возможные варианты развития событий. На краевом уровне должна проводиться оценка достаточности принятых мер, высказанных со стороны жителей просьб, потребностей, и реализации мер поддержки. В оперативной информации, поступавшей из Ярового, я этих данных не увидел".
Кроме того, жителей необходимо оперативно информировать о принимаемых мерах, о ходе ремонтно-восстановительных работ и изменениях температуры теплоносителя.
Томенко подчеркнул, что в муниципалитетах должна собираться информация о температуре в помещениях. "Поквартирный обход организовать сложно. Но в каждом из домов необходимо определить контрольную точку и отслеживать ситуацию хотя бы в одном из помещений. От органов муниципальной власти вместе с управляющими компаниями и ТСЖ надо требовать организацию этой работы, прописать это в регламенте", — поручил Томенко.
Напомним, утром 25 октября из-за нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ города Яровое произошла остановка работы станции. Специалисты оперативно организовали проведение ремонтных работ, и вечером 26 октября теплоснабжение было возобновлено.
Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин сообщил, что ремонтно-восстановительные работы вели круглосуточно.
"Прошедшие два дня отремонтированный котел №9 отработал в нормальном режиме. Температура теплоносителя соответствует нормативам. Не снимая особый режим работы, на станции мы продолжаем ремонтировать котел №7. Ориентировочный срок завершения ремонтно-восстановительных работ — завтра к 10 часам. Ремонт третьего котла планируем завершить ориентировочно к 8 ноября", — сообщил министр.
Климин подчеркнул, что на уровне Министерства промышленности и энергетики края планируется выработать комплекс мер оперативного реагирования на случай возможных нештатных ситуаций.
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