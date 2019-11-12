Проблемная ТЭЦ в алтайском городе Яровом снова вышла из строя

Новая авария произошла на ТЭЦ в алтайском городе Яровом. Это уже вторая подобная авария здесь. Как сообщается на сайте городской администрации, в домах яровчан возможно понижение температуры из-за очередного незапланированного ремонта на местной ТЭЦ. По предварительной оценке, причиной аварии стали бракованные трубы.

Так, на котлоагрегате № 9 были обнаружены некие неполадки, а потому сейчас в работе находится только менее мощный котел № 7. В связи с этим в помещениях возможно понижение температуры, но незначительное. Все работы обещают завершить к вечеру 20 ноября.

В конце октября в Яровом был введен режим ЧС из-за аварии.