Три поселка в Барнауле остались без электричества в результате аварии

В Казенной Заимке, Авиаторе и Пригородном произошло аварийное отключение электроснабжения, сообщили в администрации Барнаула.

Дежурные бригады пригородных РЭС выехали на место инцидента, занимаются устранением повреждений.

Причины аварии не уточняются. Возможно, виной тому стала ветреная погода. Напомним, в пятницу, 8 ноября, в Алтайском крае и Барнауле, согласно данным синоптиков, порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В субботу, 9 ноября, штормовое предупреждение в регионе было снято.