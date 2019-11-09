В трех барнаульских поселках восстановлено электроснабжение после утренней аварии

В барнаульских поселках Авиатор, Пригородный и Спутник восстановлено электроснабжение, сообщили в администрации города.

Ранее сообщалось, что в Казенной Заимке, Авиаторе и Пригородном в субботу утром, 9 ноября, произошло аварийное отключение электроснабжения.

В Казенной Заимке работы по устранению повреждений продолжаются. Также в мэрии уточнили, что четвертый поселок, – Спутник – который также остался без электричества, изначально не указывался из-за того, что там аварию быстро устранили.

Причины происшествия не сообщаются. Возможно, виной тому стала ветреная погода. Напомним, в пятницу, 8 ноября, в Алтайском крае и Барнауле, согласно данным синоптиков, порывы ветра достигали 27 метров в секунду. 9 ноября штормовое предупреждение в регионе было снято.