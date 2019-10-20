Снегопад вновь оставил без электричества жителей Солонешенского района Алтая

Утренний снегопад повторно нарушил энергоснабжение части Солонешенского района Алтайского края, сообщается на официальном сайте региона.
В воскресенье утром, 20 октября, из-за обильного снегопада произошли обрывы проводов и упали несколько опор. Без электричества остались 20 населенных пунктов – 760 домов, в которых живут 1600 человек.
Аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения, сейчас они переведены в режим повышенной готовности.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Глава администрации Солонешенского района Виктор Горбачев координирует работу на месте.
Ожидается, что энергоснабжение восстановят в течение нескольких часов, до конца дня жители района получат электроэнергию.
Напомним, в субботу, 19 октября, из-за отключения воздушной линии электропередачи Петропавловская – Солонешенская без электричества остались 33 населенных пункта, в которых проживает 8800 жителей. 26 социально значимых объектов были подключены к дизельным генераторам. Ближе к вечеру аварию устранили, энергоснабжение района было восстановлено.
Стоит отметить, что первую аварию не стали связывать с погодными условиями. "Причиной перерыва энергоснабжения вряд ли стала непогода – у нас сейчас температура +2 градуса. Специалисты энергокомпании выяснят причину и устранят неисправность", – пояснил тогда Горбачев. Сегодня же на территории района зафиксировали снежный покров около 35 см.
Комментарии
Мокрый снег на Алтае вполне нормальное явление. Значит сети настолько ветхие, что не способны его выдерживать.
Особенно когда на них налипнет несколько тонн снега. А где выдерживают?
В США и Канаде целыми городами отключают иногда.