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Снегопад вновь оставил без электричества жителей Солонешенского района Алтая

, ИА "Амител"
20 поселений, в которых живут 1600 человек, остались без энергоснабжения
Из-за обильного снегопада произошли обрывы проводов / Фото: tia-ostrova.ru

Из-за обильного снегопада произошли обрывы проводов / Фото: tia-ostrova.ru

Утренний снегопад повторно нарушил энергоснабжение части Солонешенского района Алтайского края, сообщается на официальном сайте региона.

В воскресенье утром, 20 октября, из-за обильного снегопада произошли обрывы проводов и упали несколько опор. Без электричества остались 20 населенных пунктов – 760 домов, в которых живут 1600 человек.

Аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения, сейчас они переведены в режим повышенной готовности.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Глава администрации Солонешенского района Виктор Горбачев координирует работу на месте.

Ожидается, что энергоснабжение восстановят в течение нескольких часов, до конца дня жители района получат электроэнергию.

Напомним, в субботу, 19 октября, из-за отключения воздушной линии электропередачи Петропавловская – Солонешенская без электричества остались 33 населенных пункта, в которых проживает 8800 жителей. 26 социально значимых объектов были подключены к дизельным генераторам. Ближе к вечеру аварию устранили, энергоснабжение района было восстановлено.

Стоит отметить, что первую аварию не стали связывать с погодными условиями. "Причиной перерыва энергоснабжения вряд ли стала непогода – у нас сейчас температура +2 градуса. Специалисты энергокомпании выяснят причину и устранят неисправность", – пояснил тогда Горбачев. Сегодня же на территории района зафиксировали снежный покров около 35 см.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.10.2019 16:02
- гость -

Мокрый снег на Алтае вполне нормальное явление. Значит сети настолько ветхие, что не способны его выдерживать.

20.10.2019 18:30
- гость -

Особенно когда на них налипнет несколько тонн снега. А где выдерживают?
В США и Канаде целыми городами отключают иногда.

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