Глава Ярового рассказал, когда жителям дадут горячую воду

Глава Ярового Виталий Самобочий назвал сроки подачи горячей воды в дома местных жителей после остановки ТЭЦ, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
По его словам, ранее запущенный котел №9 постепенно разогревают до нужной температуры, увеличивая ее на 3-4 градуса в час.
Самобочий заверил, что горячее водоснабжение будет восстановлено до 18:00. Он уточнил, что повреждение второго котла еще не устранили, но мощности одного при такой погоде достаточно.
"На котле № 7 повреждения оказались более значительными, чем предполагали до начала работ, поэтому его ремонт специалисты завершат к утру, — пояснил градоначальник. — Но в сегодняшних условиях необходимости растапливать второй котел нет — для отопления города нам достаточно тепла, которое дает один".
Напомним, Яровое осталось без тепла из-за остановки ТЭЦ 25 октября. На следующий день после ремонта удалось запустить один из трех котлов.
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