Из-за проблем с отоплением в Яровом введен режим ЧС

В ходе заседания экстренной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении в городе Яровом режима ЧС, говорится в сообщении на официальном Instagram-аккаунте Виктора Томенко.

Проблемы с ТЭЦ в Яровом продолжаются уже длительное время. Сначала из строя вышел один из котлов, затем оказалось, что на предприятии используют некачественный уголь. Чтобы он лучше горел, использовали мазут. 19 ноября было принято решение о выделении городу угля из стратегического запаса края. Все эти меры не помогли исправить ситуацию, и жители города продолжают замерзать в собственных квартирах. Ситуация осложняется изношенностью оборудования на ТЭЦ, являющейся единственным источником тепла в городе.

На экстренном заседании 21 ноября было принято решение о введении режима ЧС.

"Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО "ЯТЭК" признана неудовлетворительной", – констатировали власти.

Предприятие отстранят от работы и передадут ТЭЦ в управление муниципальной организации МУП "ЯТЭК", которая имеет все разрешения на работу.