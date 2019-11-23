"Жизнь населения Ярового выходит за рамки нормального": зампред правительства Алтая

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко сказал, что введение в Яровом режима ЧС — это необходимый шаг. Такое заявление он сделал по итогам встречи с жителями города, сообщает правительство региона.

"Было очень важно почувствовать настроение в городе, посмотреть ситуацию на примере социальных объектов. Ситуация сложная. Еще раз убедились в том, что принятое решение — правильное. Краевая власть имеет абсолютно все основания для того, чтобы оказывать содействие муниципалитету в решении возникших проблем", — подчеркнул Степаненко.

По его словам, если бы не ситуация, которую допустили владельцы ТЭЦ Ярового, то край бы не позволили себе воздействовать на политику собственника предприятия. "Мы выполняем главную задачу — восстанавливаем нормальное жизнеобеспечение населения. Оно сегодня выходит за рамки нормального", — пояснил Степаненко вмешательство региональной власти.

Он также подчеркнул, что правительства края в будущем планирует разработать новую программу обеспечения надежности теплоснабжения Ярового. К ее реализации будут привлечены компании, которые зарекомендовали себя как социально ответственные в государственно-частном партнерстве, имеющие при этом достаточные финансовые возможности.

Напомним, по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Яровом работает оперативная группа по ликвидации ЧС. Соответствующий режим ввели в городе 20 ноября из-за того, что компания ООО "ЯТЭК", управлявшая работой ТЭЦ, не справилась со своими обязанностями. Перед этим уставшие от частых аварий и холода в квартирах жители Ярового создали петицию, в которой умоляют власти региона вернуть ТЭЦ в собственность государства.

После этого Томенко в ходе аппаратного совещания 18 ноября отметил, что ситуация на ТЭЦ города Ярового находится на ежедневном контроле краевых властей.

По словам местных жителей, когда на улице было -27 градусов, в квартирах было примерно +13°С, а в классах некоторых образовательных учреждений было около +10 градусов.

Менее чем за 30 дней проблемы на ТЭЦ в Яровом несколько раз срывали отопительный сезон. Утром 25 октября произошла крупная авария — из строя вышел один из котлов. Работы продлились до вечера 26 октября, а температура во всем городе начала соответствовать нормативной лишь к обеду 27 октября. 12 ноября проблемная ТЭЦ вновь вышла из строя: на этот раз ремонт завершили в этот же день и пообещали произвести перерасчет за теплоснабжение. Однако проблемы на этом не прекратились.