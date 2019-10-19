Электроснабжение в Солонешенском районе восстановят в ближайшие полтора часа

Специалисты компании "Алтайэнерго" обнаружили место повреждения на линии "Петропавловская — Солонешенская".
Глава Солонешенского района сообщил Виктору Томенко, что на восстановление электроснабжения понадобится около полутора часов. Подключенные ранее дизельные генераторы обеспечивают энергией и теплом социально важные объекты. Дополнительные генераторы уже прибыли из Белокурихи, но необходимости в их подключении пока нет.
В ликвидации последствий аварии задействованы пять бригад и шесть единиц техники.
Напомним, что 19 октября 33 населенных пункта остались без света из-за аварии на электросетях. Ситуацию контролирует Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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