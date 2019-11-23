К утру понедельника в Яровое прибудут 10 вагонов угля

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин рассказал, что в понедельник в Яровое прибудет новый уголь.

Он также назвал две основные задачи, от решения которых зависит нормализация отопительного сезона в городе.

"Следует создать нормативный запас качественного сухого угля, минимум на две недели, со временем — нарастить его. Необходим двукратный или трехкратный запас нормативного объема. Особое внимание нужно обратить на технологическое состояние оборудования ТЭЦ и привести его в соответствие. Во время прохождения осенне-зимнего периода это сделать сложно, но этим необходимо заниматься. Всего котлов на станции 3, два должны находиться в работе при соответствующей температуре, один - в резерве", - пояснил министр.

10 вагонов угля придут в ночь на понедельник. За ними следуют еще 90 вагонов по 70 тонн в каждом. Этого объема должно хватить для обеспечения нормативного запаса топлива. Далее будут налажены поставки для стабильной работы станции. Также ТЭЦ необходимо обеспечить достаточным объемом мазута и других расходных материалов.

С коллективом станции будет решаться вопрос по обеспечению нормальных условий работы и заработной платы. Населению произведут перерасчет за отопление и горячую воду, сообщили в администрации Алтайского края.

"Остальные вопросы будут решаться по ходу ликвидации чрезвычайной ситуации", - подчеркнул Александр Климин.

Напомним, что по поручению Виктора Томенко в Яровом работает оперативная группа по ликвидации ЧС, возглавляемая заместителем председателя Правительства Алтайского края Игорем Степаненко. В состав группы также вошли министр промышленности и энергетики Александр Климкин, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Они провели встречу с активом города, на которой рассказали о планах по ликвидации ЧС и задачах, которые поставлены министерствам и ведомствам.