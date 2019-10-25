Глава Ярового рассказал, сколько дней будут ликвидировать аварию на ТЭЦ

Глава Ярового Виталий Самобочий доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко о ситуации на территории курорта, где днем, 25 октября, произошла крупная авария на ТЭЦ, сообщается на официальном сайте региона.
"Пока многоквартирные дома и социальные объекты города отапливаются, для этого используется теплоноситель из баков-аккумуляторов ТЭЦ. Социальные объекты мы отключим от отопления в последнюю очередь. Подачу теплоносителя в многоквартирные дома в настоящее время перекрываем", – отметил Самобочий.
По его словам, сейчас в городе температура атмосферного воздуха +6 градусов Цельсия. "В таких условиях температура в многоквартирных домах до вечера не будет снижаться значительно", – уверен глава курорта.
Сейчас ремонтная бригада ТЭЦ готовится к ликвидации аварии на котле № 7. Специалисты начнут работы, как только котел остынет. Для ликвидации последствий инцидента задействованы 26 сотрудников станции, все экстренные службы работают в плановом режиме.
Напомним, из-за нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ Ярового произошла остановка работы станции. Для устранения повреждения необходимо остудить котел, однако на это потребуется около шести часов с момента порыва. Затем придется провести ремонтные работы, а после прогреть котел, чтобы пустить тепло потребителям.
В таких условиях завершение работ по устранению порыва и запуск котла планируется в субботу, 26 октября, во второй половине дня.
Ситуацию с отоплением и горячим водоснабжением контролирует межведомственная рабочая группа, действующая при правительстве Алтайского края, а также администрация Ярового.
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