Минтранс и Западно-Сибирская железная дорога ускорили поставку угля в Яровое

Минтранс Алтайского края и Западно-Сибирская железная дорога приняли необходимые меры по ускоренной доставке угля в Яровое, где из-за проблем с отоплением введен режим ЧС, сообщили в ведомстве.

"В частности, доставка полувагонов с углем со станции Забойщик Кузбасского региона ЗСЖД до станции Славгород осуществляется отдельными локомотивами без переработки на сортировочных станциях Алтайская и Инская. Затем со станции Славгород по путям необщего пользования Западно-Сибирской железной дороги и путям, принадлежащим теплоснабжающей организации города Яровое, груз локомотивом местной транспортной компании подается непосредственно на ТЭЦ", – сообщает пресс-служба министерства.

Принятые меры позволили увеличить скорость поставки в среднем в три раза. Полувагоны с углем достигают места назначения за 1,5 дня вместо положенных 4-4,5.