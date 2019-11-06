Дмитрий Медведев приедет в Барнаул по железной дороге

Премьер-министр Дмитрий Медведев, скорее всего, приедет в Барнаул по железной дороге. Эту информацию amic.ru подтвердил осведомленный источник. Напомним, премьер-министра в столице края ждут 12-13 ноября 2019 года.
Ранее ожидалось, что Дмитрий Медведев прибудет в Барнаул самолетом. Однако сейчас появилась информация, что самолет премьер-министра приземлится в Новосибирске. А уже оттуда в столицу Алтайского края его доставят по железной дороге. Скорее всего, в Барнаул Медведев прибудет вечером 12 ноября. Весь день 13-го он будет здесь работать. Вероятно, вечером этого же дня он улетит из Барнаула, сообщил источник amic.ru.
Отметим, официальной информации о приезде премьер-министра в Алтайский край до сих пор еще нет. По неофициальным данным, цель визита Дмитрия Медведева в наш регион – оценить, как здесь реализуют национальные проекты.
Напомним, в Алтайском крае Дмитрий Медведев с официальным визитом был всего однажды – в ноябре 2011 года, как президент России. Тогда он встречался с руководством региона, а также посетил АлтГУ и пообщался со студентами физико-технического факультета.
Комментарии
А на какой путь?
Боится, что трап под ним рухнет?
"Ну, думаю, не доеду... ну не доеду"
М. Евдокимов
Возьмите отгул на этот день, будет транспортный коллапс
На бронепоезде?)))
Правильное решение. В поезде побухать можно без лишней спешки.
По тундре, по железной дороге, где мчится поезд «Воркута-Ленинград»...
А зачем такой крюк делать?
На Черепановской электричке будет ехать ? через Повалиху?
Зато пробок на Павлике не будет.
по космонавтов провезли бы показали заводы . все заводы
Зато пробок на Павлике не будет.
Ага, центр колом поставят
праздник к нам приходит всегда бодрящий
Все правильно делает, приедет на электричке, а улетит вечерним рейсом в эконом классе!
Это хорошо что внимание краю уделяют.
А на суперджете?
В опломбированном димон-вагоне.
партизаны то живы?
мож тряхнут стариной