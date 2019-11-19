Проблемной ТЭЦ в Яровом выделили уголь из резервного запаса

Решением правительства Алтайского края на ТЭЦ города Яровое направили уголь из резервного запаса, сообщили в администрации региона.

"Оперативные действия властей региона вызваны безрезультативными попытками эксплуатирующей организации в течение двух последних суток наладить работу станции и выдать нормативную температуру теплоносителя", — говорится в сообщении.

Ранее собственник ТЭЦ закупил некачественный уголь, в результате чего температура в квартирах жителей города колеблется от +17 до +22 градусов.

Сейчас в город везут две тысячи тонн хорошего угля из резервного запаса Славгорода, что позволит нормализовать температуру в квартирах в течении шести часов.