Женщина с ребенком открыто украла гироскутер и пылесос в барнаульском ТЦ

В сообществе "Инцидент Барнаул" появилась видеозапись, на которой запечатлена кража из магазина бытовой техники в ТЦ "БУМ".
Женщина в сопровождении ребенка ходит между стеллажей и рассматривает технику, а чуть позже выкатывает тележку, в которой лежат две коробки. Убедившись, что на нее никто не смотрит, она увозит украденное от магазина.
Сообщается, что похищены были пылесос и гироскутер. Сотрудники магазина просят помощи в поисках дерзкого вора.
Комментарии
По морде сразу видно, что наглая. Может не из Барнаула, слишком смело засветилась. И в деревне могут не знать про видеозаписи
Сотрудники магазина просят помощи в поисках дерзкого вора
А сотрудники правоохранительных органов помощи не просят? Может сотрудникам магазина к ним обратиться?
Там электро самокаты стоят, куда лучший выбор
Помогите кто чем может, мусарам и барыгам
в этом днс скотское отношение к персоналу, барыги есть барыги одним словом
Молодец баба. Надо было еще ноутбук прихватить. Грабь награбленное.
11.01.2020 15:04
11.01.2020 14:53
Пиши под одним ником, дурень.
Ты наверное чинуша, который не привык работать и думает, что все, кто не от государства - это бандиты, преступники, воры и т.п.