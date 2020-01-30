Депутаты запретили продажу снюса в Алтайском крае

Продажу подросткам снюса и других бестабачных никотиносодержащих изделий запретили в Алтайском крае. Такой закон единогласно приняли депутаты краевого Заксобрания 30 января, через 10 дней он вступит в силу, передает из зала заседаний корреспондент портала amic.ru.
Краевой закон и так запрещает несовершеннолетним розничную продажу электронных систем доставки никотина (в том числе вейпов), жидкостей для электронных систем доставки никотина. А федеральный – оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом). Но, как пояснили в АКЗС, сейчас снюсом называют и бестабачные изделия – "никотиновые смеси" (официально они называются бестабачными, чтобы их можно было продавать в обход закона). Табака в них нет, но вреда не меньше.
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"Сейчас остро стоит проблема неограниченного оборота и, как следствие, потребления, особенно несовершеннолетними, никотиносодержащей продукции. Это вызывает быстрое привыкание и появление различных сопутствующих заболеваний. Возникают нарушения в работе сердечно-сосудистой, центральной нервной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта", – предупреждают разработчики закона.
А депутат Госдумы Николай Герасименко добавил, что зависимость возникает буквально с первого раза употребления.
Глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов отметил, что сейчас нет статистики, сколько детей употребляют снюс. В том числе и потому, что раньше на него не было запрета. Кстати, как ранее рассказывала порталу amic.ru заведующая диспансерно-поликлиническим отделением краевого наркодиспансера Наталья Казанцева, к ним обратились родители около 20 детей.
На сессии во время обсуждения поправок депутаты поспорили, а не слишком ли поздно принимать закон. Справедливоросс Александр Молотов рассказал, что прямо на сессии узнал из своих источников, можно ли сейчас купить снюс. Ему сказали, что да, можно, приезжайте. Главная коммунистка края Мария Прусакова (кстати, мама двоих детей), наоборот, поблагодарила губернатора Виктора Томенко за оперативное принятие. Напомним, на широкий общественный уровень проблема вышла только в конце прошлого года. На федеральном уровне такие запреты только обсуждают, ужесточить закон должны весной, подчеркнул Герасименко. Так что краевые депутаты пошли на опережение.
За продажу таких препаратов, будь то жвачка или конфета, будет грозить штраф: для граждан – от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей, для юрлиц – от 10000 до 15000 рублей.
Комментарии
Не поршло и полгода.....надо же...какая быстрая реакция, сколько детей потравили а они только еще запретили ОФИЦИАЛЬНУЮ продажу.
Если честно, я думал эта шняга изначально незаконная, а оно вон оно че.... о_О ..умом Россию не понять
Штрафы смешные, вы че там с дубу рухнули???? эта наркота детей убивает! какие нахрен 500р и 15 тыщ??? штрафы должны быть миллионными. эти цифры не остановят разве что совсем мелкие киоски.
Не поршло и полгода.....надо же...какая быстрая реакция, сколько детей потравили а они только еще запретили ОФИЦИАЛЬНУЮ продажу.
Если честно, я думал эта шняга изначально незаконная, а оно вон оно че.... о_О ..умом Россию не понять
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С чего снюс должен быть незаконным? Он для детей изначально и не был предназначен, это для взрослых, альтернатива сигарет. По отзывам знакомого курильщика, в самолете удобно при долгих перелетах или в местах, где курить запрещено.
Глупо, конечно, что запретили вообще продажу снюса, но при этом разрешают торговать сигаретами. От последних вреда окружающим куда больше, чем от снюса.
Это штрафы??? Насмешка, а не штрафы. Штраф должен быть не менее 100 000 рублей, если правонарушение установлено в первый раз и далее по нарастающей.
В Швеции вот никто не травится, вообще снюс оттуда пришёл. Там он качественный, а не как у нас
Торговцы герычем взбодрились. Клиентов прибудет.
Всё просто замечательно. Только они на наличие у субъекта РФ таких полномочий проверили? А то будет как с пивнухами.
Абсурд еще в том, хранение, перевозку и употребление - запретов нет.
Читал в медицинской литературе, что употребление воды также может угрожать вашему здоровью. Литров семь если зараз выпить, то стопудово поплохеет)
Детям и алкоголь не продают, и сигареты не продают. Что за беда со снюсом? Не продавайте его детям, как и прочие регламентированные товары. Зачем запрещать? Мне поровну, я снюс не пробовал ранее и пробовать не собираюсь, но может кто то взрослый его использует... (я даж не знаю как его юзают).
да уж. Яжемати взбесились и вкатили запрет. В цивилизованных странах это заменило сигареты. Более удобно использовать. Другим не надо дышать дымом или запашиной табака. Но куда уж нам, папуасам. Проще запретить и все. Обратили внимание, теперь по городу расплеваный насвай то тут то там. Это лучше?
это просто табачное лобби... запретить все что продается гигантами. Насвай можно закупить на любом рынке без проблем. А снюс - в 19 веке был кстати удел женщин аристократов, так как в высшем обществе женщинам курить было не подобающе, ну и мореплавателей (в шторм трубку не раскуришь). До запрета снюса все опера на нем сидели, их же трюкают за курение, а работы нервная. Так что реально мы папуасы
30.01.2020 14:35
- гость -
да уж. Яжемати взбесились и вкатили запрет.
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Яжематерям надо своих детей воспитывать нормально, а не пытаться прогнуть весь мир под себя. Нормальный ребенок и сам не покупает подобное, и не угощается подобным.
Наркоши, брысь отсюда