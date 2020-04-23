Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса

Сроки запуска фонтанов в Барнауле будут зависеть от эпидемиологической обстановки в краевой столице, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Несмотря на неопределенность по поводу времени наполнения водой, специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" приступили к подготовительным работам.

В частности, ведется расконсервация, помыв чаш и техническое обслуживание механизмов. Работники учреждения проверяют насосные станции и ремонтируют вышедшие их строя узлы.

Кроме того, восстанавливают герметичность и целостность чаш, а также красят потерявшие былую красоту их элементы.

В администрации отдельно рассказали о состоянии появившегося в прошлом году пешеходного фонтана на улице Панфиловцев. Он готов к началу работы и не нуждается в ремонте, уточнили в мэрии.