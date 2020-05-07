Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий и пособий, позволив оформить их дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

На данный момент оформить выплаты можно при помощи электронной заявки через сайт Пенсионного фонда и портал "Госуслуги". По данным регионального отделения ПФР, сейчас доля подобных обращений составляет порядка 80%. Специалисты фонда самостоятельно наполняют личное дело информацией о трудовом стаже, заработной плате и нестраховых периодах, которые влияют на размер пенсий.

Заместитель главы отделения ПФР по Алтайскому краю Наталья Мочалова уточнила, что если у человека нет возможности подать заявление через интернет, то территориальные органы фонда свяжутся с заявителем по телефону и получат согласие на оформление пенсии.

В ведомстве также подчеркнули, что специалисты ПФР никогда не запрашивают номер банковской карты и другие данные, связанные с личным кабинетом.