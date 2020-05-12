Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вход в магазин торговой сети "Ашан" в Барнауле запрещен без защитной маски. Так, в торговом центре "Галактика" за соблюдением правил бдительно следит охранник, передает корреспондент amic.ru. При этом маску можно сделать самому тут же, на входе. Материалы и инструкция прилагаются.

Как уже неоднократно сообщал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае действует обязательный масочный режим с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.

Напомним, по данным на 12 мая, в Алтайском крае насчитывается 727 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. При этом вылечились и выписаны из больниц 283 человека.