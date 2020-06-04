Возможно, "корона". В Центральном суде Барнаула ввели карантин

В Центральном районном суде Барнаула ввели ограничения из-за подозрения на коронавирус у одного из секретарей, сообщает "Комсомольская правда".
По словам представителя суда Вадима Грохотова, тест на коронавирус взяли у сотрудницы, которая почувствовала себя плохо, однако результатов анализов пока нет. Заседания идут с ограничениями – на них допускаются только участники процесса.
На самоизоляцию отправлены некоторые работники, контактировавшие с заболевшей. Участники процесса по делу детсада Happy Baby уверяют, что на карантин отправили и судью, который ведет их дело. Однако в пресс-службе сообщили, что сотрудник продолжает работать.
Как отметило издание, на двери здания сейчас висит объявление об ограничении посещения, согласно которому работа приемной, общего отдела и отделов судопроизводства приостановлена до 8 июня.
Комментарии
Да-да, необходимо срочно начать послабление ограничительных мер!
Другие суды хоть проверяют?
дада
надо всех по домам, с сохранением ЗП
Любая причина, лишь бы не работать и нахаляву получать судейские бабки из наших налогов, а на людей, нуждающихся в судебной защите наплевать. Естественно все судейские дружно попрутся голосить за обнуленного, наплевав на короновирус.
Чинушкам не страшно
У них всё с сохранением
Тоже на майские погуляла?