Возможно, "корона". В Центральном суде Барнаула ввели карантин

В Центральном районном суде Барнаула ввели ограничения из-за подозрения на коронавирус у одного из секретарей, сообщает "Комсомольская правда".

По словам представителя суда Вадима Грохотова, тест на коронавирус взяли у сотрудницы, которая почувствовала себя плохо, однако результатов анализов пока нет. Заседания идут с ограничениями – на них допускаются только участники процесса.

На самоизоляцию отправлены некоторые работники, контактировавшие с заболевшей. Участники процесса по делу детсада Happy Baby уверяют, что на карантин отправили и судью, который ведет их дело. Однако в пресс-службе сообщили, что сотрудник продолжает работать.

Как отметило издание, на двери здания сейчас висит объявление об ограничении посещения, согласно которому работа приемной, общего отдела и отделов судопроизводства приостановлена до 8 июня.