В Алтайском крае начнут постепенно возобновлять плановую медицинскую помощь

Уже на этой неделе в Алтайском крае может возобновиться плановая медицинская помощь, но не во всем регионе сразу. Минздрав подготовил соответствующий проект приказа, который прописывает, где и как заработают больницы и поликлиники. Об этом во время пресс-конференции 15 июня рассказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона.
По его словам, документ определяет постепенное возобновление медицинской помощи в поликлиниках и стационарах региона. В проекте прописаны критерии каждого шага и периоды между ними. Речь идет как о взрослой, так и о детской медпомощи, а также о возобновлении плановой стоматологической офтальмологической помощи.
"Исходя из эпидпроцесса, который происходит в районах Алтайского края, мы определили подходы по городским округам и отдельно по муниципалитетам, относящимся к сельским территориям. Уже сейчас видим готовность медицинских организаций. Но возобновление работы не будет сразу одинаковым во всех муниципалитетах, поскольку эпидситуация везде разнится", – пояснил Дмитрий Попов.
На этой неделе Минздрав по согласованию с управлением Роспотребнадзора начнет определять территории, которые первыми возобновят амбулаторную и стационарную медпомощь. Всего будет три этапа. Первый, как уточнил министр, подразумевает минимально возможный объем плановой помощи. На втором этапе такую помощь смогут оказывать больше медучреждений, а на третьем произойдет полный возврат к прежнему режиму работы.
Напомним, на прошлой неделе в Алтайском крае частично возобновился плановый прием: педиатры начали проводить профилактические осмотры детей.
Комментарии
Но не во всех районах и городах
странная градация, рабы рабов в последнюю очередь?
Да что за бред! Будто кроме короны других болезней нет!
В апреле был меньше прирост - плановую мед.помощь запретили. Сейчас число растет-плановую планируют оказывать. Кто объяснит или чего-то не понимаю!
Закрыв плановую помощь вы пласт населения водрузили во мрак. И вопрос ставить надо так, сколько от не оказанной помощи пострадало людей.
Плановая помощь- это значит плановая! Никто от нее пострадать не может! В развитых странах плановую помощь ждут по полгода. И ничего, продолжительность жизни зашкаливает
Плановая помощь- это значит плановая! Никто от нее пострадать не может!
Это вы расскажите тем, у кого вовремя не оказанная плановая помощь превратилась в экстренную помощь. Последствия совсем другие....
15.06.2020 14:33
- гость -
Любите самобичевание?) вспоминается сцена из фильма, где толстый монах себя плетью хлещет за греховные мысли)))
Гость 17.15 Лучше Вы расскажите, если примеры знаете