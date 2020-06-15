В Алтайском крае начнут постепенно возобновлять плановую медицинскую помощь

Уже на этой неделе в Алтайском крае может возобновиться плановая медицинская помощь, но не во всем регионе сразу. Минздрав подготовил соответствующий проект приказа, который прописывает, где и как заработают больницы и поликлиники. Об этом во время пресс-конференции 15 июня рассказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона.

По его словам, документ определяет постепенное возобновление медицинской помощи в поликлиниках и стационарах региона. В проекте прописаны критерии каждого шага и периоды между ними. Речь идет как о взрослой, так и о детской медпомощи, а также о возобновлении плановой стоматологической офтальмологической помощи.

"Исходя из эпидпроцесса, который происходит в районах Алтайского края, мы определили подходы по городским округам и отдельно по муниципалитетам, относящимся к сельским территориям. Уже сейчас видим готовность медицинских организаций. Но возобновление работы не будет сразу одинаковым во всех муниципалитетах, поскольку эпидситуация везде разнится", – пояснил Дмитрий Попов.

На этой неделе Минздрав по согласованию с управлением Роспотребнадзора начнет определять территории, которые первыми возобновят амбулаторную и стационарную медпомощь. Всего будет три этапа. Первый, как уточнил министр, подразумевает минимально возможный объем плановой помощи. На втором этапе такую помощь смогут оказывать больше медучреждений, а на третьем произойдет полный возврат к прежнему режиму работы.

Напомним, на прошлой неделе в Алтайском крае частично возобновился плановый прием: педиатры начали проводить профилактические осмотры детей.