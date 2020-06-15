Подростка, готовившего теракт в школе, назвали "простым, тихим парнем"

Одноклассница подростка, который планировал бойню в школе в Волгограде, описала его как тихого парня, сообщает РИА "Новости".

Девочка рассказала, что они вместе учились в седьмом классе, пока мальчика не перевели на домашнее обучение. За пределами школы она не общалась со своим одноклассником.

"Не могу точно сказать, мог ли он на такое пойти. В школе он был простым, тихим парнем", – сказала одноклассница.

Как ранее сообщил amic.ru, 15 июня сотрудники ФСБ задержали 15-летнего подростка, который собирался устроить нападение на одну из школ Волгограда.

Дома у него нашли "коктейли Молотова", готовую самодельную бомбу и холодное оружие. А также обнаружили рукописи с инструкциями по изготовлению бомб и организации массовых убийств в школах.